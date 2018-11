La Deportiva se atasca

borja asenjo | navalcarnero

Nuevo tropiezo de la Ponferradina que entra, tras el 1-0 en Navalcarnero, en una fase gris tanto de juego como de resultados que le hace apretarse con más equipos en la cabeza de la categoría. El encuentro fue igualado, con una Deportiva que se estrellaba en la férrea malla defensiva madrileña. Tras terminar la primera parte con empate a cero, el Navalcarnero aprovechó una de las pocas ocasiones que tuvo y Joaquín logró el único tanto del encuentro.

Para el encuentro, Bolo tuvo que reestructurar al equipo debido a las bajas que presentaba, con Sielva sancionado y Son, Dani Pichín, Gianfranco y Jon García lesionados. Así, el portero juvenil Barredo junto con Diego Santín y Xavi del filial fueron convocados para el encuentro. Eso sí, volvía el goleador Yuri tras dos partidos de sanción.

El técnico vasco tuvo que tirar de fondo de armario y hacer debutar a gente como el meta David Gómez y dar minutos a futbolistas poco utilizados como Matthieu, Luisma Villa o David Grande. Así, la Deportiva saltó al césped artificial del Mariano González sin tapujos y con la mente puesta en la portería contraria de Diego Conde.

Los primeros minutos fueron de alternativas en la posesión. Mucho respeto entre ambos conjuntos y con Yuri haciéndose hueco entre los zagueros rojiblancos. El primer acercamiento serio de la Deportiva llegaría en el minuto 13 con un disparo lejano de Ríos que se marchaba alto. La réplica del Naval llegaría en el 17 con una falta peligrosa al borde de la frontal del área que Joya mandaba por encima rozando el larguero.

Paso a paso, la Deportiva iba teniendo más posesión del balón en campo madrileño. En el 31, ajustado fuera de juego señalado a David Grande mientras que Isi, en el 37, disparaba raso y fuera cerca de la cepa del poste izquierdo de Diego Conde. Tanto él como Yuri seguían apretando a la defensa rojiblanca pero la estructura defensiva local impedía encontrar espacios.

Se entró en los últimos cinco minutos de la primera parte con la Ponferradina sufriendo la presión del Navalcarnero. En el 43, contra comandada por Bermejo que abría a Fran y éste, con un seco disparo, mandaba el esférico por encima del larguero. En el descuento de la primera parte Yuri tuvo en sus pies el primer tanto del encuentro pero su remate a la media vuelta dentro del área pequeña fue alto. Con las manos en la cabeza terminaron los jugadores bercianos camino de vestuarios, lamentándose por el fallo.

No hubo cambios tras el paso por vestuarios pero ya se veían a varios jugadores calentar en la banda. La Deportiva comenzó con un centro por la izquierda de Ríos al que Luisma Villa remataba de cabeza pero era despejado con seguridad por la defensa rojiblanca. Isi al minuto tuvo otra buena oportunidad pero se le cruzaría un defensa local cuando armaba la pierna ante Diego Conde. También el Naval creaba peligro como el córner muy cerrado de Bermejo al que David Gómez tuvo que responder de puños cuando se colaba dentro de su portería.

Yuri volvió a brillar en el 52 con una galopada brutal por flanco izquierdo, Ariel que sólo puede verle el dorsal y sólo la valiente salida de Diego Conde impidió el tanto de la Deportiva. La Ponferradina dominaba pero no llegaba el tanto de la tranquilidad. Luisma Villa seguía jugando dentro del área local pero bien defendido apenas conectaba bien un balón.

En el 62, buena jugada personal de Yuri que termina con un disparo desde fuera del área de Jorge García que se marcha directamente fuera. El delantero brasileño era una pesadilla para el Naval. En el 67, nueva jugada personal de Yuri que tras irse de varios contrarios dentro del área disparaba a las manos del meta local.

La desgracia llegaría en el minuto 76 cuando un balón en largo al área de la Deportiva no era despejado y Joaquín, rápido, disparaba para batir a David Gómez. Bolo no quiso esperar más y sentó a Zabaco, dando entrada a Fran Carnicer en busca del empate. Pudo sentenciar el Navalcarnero en el 83 pero Bermejo estrelló en el palo su disparo desde la media luna del área grande. No hubo tiempo para más y la Deportiva no lograría rescatar un punto.