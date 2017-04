La Deportiva aún está viva

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Si el Racing de Ferrol, que está a diez puntos del Pontevedra, aún sueña con alcanzar al cuadro granate, ¿por qué no puede hacerlo la Deportiva? Lo malo es que el conjunto departamental se suma a la pelea y es el próximo rival de la Ponferradina.

Posiblemente el de ayer fue el mejor partido de la temporada en las filas bercianas, sobre todo si tenemos en cuenta el rival, algo que tampoco era muy difícil, pues la campaña ha ido de decepción en decepción. El conjunto blanquiazul se impuso 1-0 al Pontevedra peleando, sufriendo y aun con sus carencias de toda la campaña, el cuadro deportivista se dejó todo en el campo y se ganó la licencia a creer durante al menos una semana más.

A diferencia de la anterior etapa, Álvarez Tomé no mantuvo lo ensayado el jueves para componer el once inicial de ayer. También hay que tener en cuenta las bajas y que la participación de Ríos Reina no se concretó hasta última hora.

Sin tener un gran control del juego, la Deportiva sí que mandó más hasta mediado el segundo acto. Cidoncha mejoró sus participaciones anteriores, lo mismo que Andy. Todos los jugadores, al margen de su acierto o desacierto, mostraron más implicación o al menos tenacidad. Ofrecieron una versión más acorde a lo esperado de ellos. Eso sí, tirar sigue pareciendo pecado. Hasta que no se decidió Yuri, dos lanzamientos que inquietaron el marco visitante en el último cuarto de hora del primer acto, nadie se atrevía a golpear. El conjunto de la capital del Lérez no gozó de grandes acciones de peligro. Más bien lo poco que le dejó la Deportiva en alguna acción de balón colgado o entradas por banda. En este sentido, Eizmendi, que trataba de aprovechar las subidas de Ríos Reina, fue el más incisivo.

Luisito colocó en el campo un 4-2-3-1, pero reservó a Mario Barco hasta la segunda mitad. El riojano ariete cedido por el Lugo no tuvo opciones.

La salida del segundo tiempo mostró a un equipo local que dio un paso al frente, pasó a dominar más, a tener más la pelota y bien por su empuje o por decisión propia para salir con rapidez, el cuadro granate se metió en su campo.

El siguiente que se decidió a golpear a puerta fue Andy. En un balón desde fuera del área batió de tiro duro, raso y cruzado al portero Edu, estableciendo el 1-0. La celebración fue especial. El centrocampista, emocionado, miraba al cielo, donde encontró a su abuelo recientemente fallecido.

Dos remates de Caiado estuvieron muy cerca de convertirse en el 2-0. Pero con el discurrir de los minutos el panorama cambió. Luisito pasó a jugar con un 3-4-1-2. Con la entrada de Javi García el equipo acumuló jugadores en el medio, aunque dejó toda la banda izquierda para Ríos Reina. El Pontevedra se hizo con el balón y a la Deportiva le faltó aplomo para salir con peligro al contragolpe. No estaba pasando peligro, pero una indecisión atrás provocó que Moldován tuviese que salir a pies de Álex González. El árbitro lo dudó, pero señaló el penalti. Era el minuto 76 cuando Mateo golpeaba y el rumano le adivinaba la intención.

En los últimos momentos y ante el juego directo gallego, Álvarez Tomé pasó a jugar con un 5-4-1, introduciendo a Goldar en el centro de la defensa. Los apuros locales fueron más por la tensión, el empuje del rival y la estrechez del marcador que por el verdadero peligro granate.

El partido acabó con una pequeña tángana por la tensión del resultado tras una acción de confusión al no devolver el Pontevedra un balón.

La tarde fue buena, pues la derrota de la Cultural favorece los intereses bercianos en el sentido de que el cuadro de De la Barrera irá mucho más necesitado a Pasarón para tratar de recuperar el primer puesto y sobre todo para que no se le escapen RC Celta B y Real Racing. La Deportiva necesita vencer el sábado desde las 18.00 horas en A Malata al Racing y que acto seguido la Cultural derrote al Pontevedra. Sería la forma en la que la Ponferradina se situase a cuatro puntos del equipo granate y aun teniendo peor calendario que éste, optase a arrebatarle en las cinco jornadas que quedarían el cuarto puesto. Para ese choque el técnico podría tener incluso a todos sus efectivos disponibles.