La Deportiva, sobre la bocina

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

El fútbol es imprevisible. La Deportiva lo está comprobando o haciéndoselo comprobar a su hinchada semana a semana en esta Liga o en los últimos tiempos. Después de seis jornadas sin ganar, el equipo vencía en Tudela. Y tras más de dos meses sin vencer como local, ayer ganaba 2-1 al Izarra en casa, sumaba su segundo triunfo consecutivo y se daba un pequeño baño de autoestima de cara al clásico del fútbol provincial ante la Cultural. Baño de autoestima por el resultado final, porque el partido del equipo berciano volvió a dejar bastante que desear. Al final logró ganar de nuevo por la mínima, eso sí, remontado, algo que no parecía destinado a que lo hiciese en este campeonato.

En un fin de semana de goles postreros en el grupo I de Segunda División B, El Toralín también tuvo el suyo. Fue de Abel Moreno, el único futbolista que sobresalió dentro de un conjunto gris y que sigue sufriendo en todas las fases y en todos los desempeños del juego. Después de semanas y semanas de toque y toque sin profundidad, ayer el equipo de empecinó en el primer tiempo en el juego directo y en regalar balones con ello al Izarra, que se mostró expeditivo en defensa. Sin grandes alardes, la escuadra de Estella se mantuvo cómoda en el campo y gozó incluso de la mejor ocasión de los primeros 45 minutos para adelantarse en el luminoso.

Munitis repitió el 5-4-1 del Ciudad de Tudela con Menudo y Chavero como interiores. La Deportiva no tiró entre los tres palos en todo el primer período. Cuatro remates flojos y sin dirección a puerta fue lo único en ataque que protagonizó un equipo sin muchas ideas. El cuadro navarro pudo hacer el 0-1 en un centro de Eneko a los 19 minutos, pero Julen Goñi, solo ante Dinu Moldován, le entregó mansamente el esférico con la cabeza al arquero rumano.

La salida de la Ponferradina en la segunda parte hacía prever mejoría, pero fue un reflejo como en otros partidos. Nacho hizo algo más de daño por la banda derecha, pero no había quién rematase. El Izarra seguía cómodo y en un ataque y sucesión de errores en defensa llegó el tanto del conjunto navarro. Deivid no logró encontrar puerta en el primer balón suelto en el área, pero sí Pito. El tanto abrió la espita del gas y el polvorín empezó a arder. El Izarra se pertrechó bien atrás y no dio muchas opciones a la Ponferradina, a pesar de que Cidoncha, Héctor Figueroa y Chavero lo intentaron, Munitis dejó defensa de cuatro y pasó al 4-2-3-1 con la inclusión de Rayco y un centro de Abel lo remató el máximo realizador del equipo de cabeza al fondo de las mallas. Aunque el equipo no da demasiadas opciones para creer, era el momento para hacerlo. Sin embargo, tras el 1-1 incluso el Izarra estuvo más cerca del portal de Moldován durante varios minutos. Ya con el minuto 90 cumplido, un rechace tras un saque de banda lo empalmó con toda su alma al fondo de las mallas Abel Moreno desde fuera del área y permitió que los tres puntos se quedaran en casa.

Con este triunfo la Deportiva sigue sexta, ya con siete puntos de ventaja sobre los cuatro equipos que le siguen en la clasificación, a dos del quinto y a siete de tercero y cuarto, RC Celta B y Pontevedra respectivamente. La formación olívica salvó un punto en casa ante el Mutilvera en tiempo de prolongación y la granate venció 2-1 al Guijuelo.

El próximo partido liguero será el domingo a las cinco de la tarde en el campo del líder, la Cultural, mientras que el siguiente en casa será una semana después ante el colista, el Somozas.

Copa Federación

Antes de pensar en la Cultural, la Deportiva deberá afrontar el partido de ida de octavos de final de la Copa Federación ante el Tenisca. El equipo de la Palma es quinto en el grupo XII de Tercera División con 30 puntos en 20 jornadas, a cuatro de la cuarta plaza que representa la UD Villa de Santa Brígida. Ayer se impuso 1-0 al CD Marino tinerfeño con un gol de Dani López en la primera parte. El próximo rival de la Deportiva jugó parte del segundo tiempo con diez y se le anuló un gol en el minuto 97 de un choque que llegó a los 100.

El conjunto blanquiazul tratará de solucionar la eliminatoria el miércoles ante el cuadro canario y que el viaje de la semana que viene sea de trámite e incluso Munitis pueda reservar jugadores de cara al choque ante el Somozas.