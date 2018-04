La Deportiva busca la tranquilidad en Madrid

ÁLEX ESTÉBANEZ | PONFERRADA

La Deportiva quiere prolongar su buena racha de resultados y alejarse casi definitivamente del peligro del descenso ante un Unión Adarve que puede dejar sentenciada la permanencia si mantiene su fortaleza en casa (Vicente del Bosque, 12.00 horas). Los resultados de los partidos adelantados al viernes (perdieron Coruxo y Toledo y empató el Valladolid B) han dejado a los bercianos en posición de alejar a ocho puntos tanto el descenso directo como el puesto de promoción por la permanencia en caso de lograr la victoria este mediodía.

La tarea no será fácil, como demuestran los buenos marcadores obtenidos por el Unión Adarve en su terreno de juego. Sólo el San Sebastián de los Reyes ha conseguido ganar en el césped artificial del Vicente del Bosque, y esto fue en la jornada 8, el pasado mes de octubre. Siete victorias y otros tantos empates completan el bagaje como locales de los de Víctor Cea.

A pesar de ello, los buenos partidos realizados en Navalcarnero y Pontevedra, a pesar de que no acompañaran los resultados, hacen que la plantilla blanquiazul encare con optimismo esta salida. El 4-0 de la semana pasada ante la Segoviana también ha reforzado la moral de un equipo que ha sufrido más de lo esperado durante la temporada.

Carlos Terrazas contará una vez más con toda su plantilla para afrontar este encuentro y no parece que el bilbaíno vaya a modificar demasiado el once, manteniendo la máxima de no tocar lo que funciona. Así, con Mandaluniz en la portería, Jon García, Fernando Román y Ríos Reina completarán la línea defensiva. Menudo, Saúl y Andy formarán en el centro, con Guille Donoso, Cidoncha e Iago Díaz o Isi como medias puntas. Yuri, que está a sólo un gol del ‘pichichi’ del grupo, será el referente en ataque.

En caso de lograr la victoria, la Deportiva no sólo alejaría el fantasma del descenso, sino que ganaría al menos un puesto en la clasificación, superando precisamente al Unión Adarve, que suma dos puntos más que los bercianos y que si cede en su feudo posibilitaría que los de Terrazas pusieran más tierra de por medio respecto a la zona peligrosa de la clasificación. Además sería un refuerzo de moral.