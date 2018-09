La Deportiva celebra el liderato

otero conde | ponferrada

Quizá hoy gane el RC Celta B y la Deportiva no acabe la jornada como líder, por lo que no aparecerá en las estadísticas el primer puesto en el que dormía la pasada noche tras vencer al Guijuelo por 1-0. Desde mayo del 2010, tras un empate en Zamora en la última jornada, la Deportiva no ocupaba el primer puesto en esta categoría. Y la última vez que lo hizo después de jugar un partido en casa fue la semana anterior, precisamente tras medirse al Guijuelo.

Liderato que seguramente no importe a día de hoy por lo poco que va de Liga, pero que refuerza el trabajo de Bolo y sus muchachos y comparado con los últimos años... Otro dato: la pasada temporada la Deportiva cayó a puesto de descenso en la jornada 10 después de perder contra el Guijuelo. Tenía seis puntos. Hoy, en la tercera, es líder con siete. No hay más preguntas, señoría.

Bolo apostó por un 4-4-2 con David Grande acompañando a Yuri en punta. Su lesión también obligó a variar el sistema, pues Fran Carnicer se quedó en la mediapunta. El ex delantero del Lealtad se tuvo que retirar en camilla tras un remate de cabeza en el que sufrió un fuerte golpe en el rostro. Ángel Sánchez se decantó por un 5-4-1 como se esperaba, con unos carrileros muy largos, especialmente Razvan, y con mucha movilidad en los dos jugadores del centro del campo que actuaban de interiores. Sin embargo, el Guijuelo no tiró entre palos en el primer acto, salvo en un córner muy cerrado en el que Jon García salvó con la cabeza el 0-1 en el primer minuto. Un tiro alto fue el otro remate chacinero del primer tiempo.

Buena prestación del equipo local en el primer tiempo, a pesar de que le volvió a faltar profundidad y por momentos no logró tomar la manija del partido. No es que el equipo local llegase mucho a puerta, pero sí dio más sensación de peligro que su rival.

Saúl Crespo volvió a ser titular jugando en paralelo a Óscar Sielva e Isi suplente. La Deportiva presionó bastante arriba y por momentos recuperaba el cuero con rapidez. Aun así, el Guijuelo también salía con cierta soltura, pero en tres cuartos de campo se le cerraba la persiana, demostrando tanto que la Deportiva está segura atrás como los problemas en ataque que ya se atisban en el cuadro salmantino. Pallarés se quedó en el banquillo, a pesar de la lesión de Manu Dimas. Borrego fue el punta del once inicial.

El primer tiro a puerta de la Deportiva supuso el 1-0. Fue un centro de Ríos Reina al que no llegó nadie en el centro del área, pero que cazó Dani Pichín en el segundo palo para fusilar de tiro cruzado a Felipe Ramos. En esos momentos el Guijuelo jugaba con diez por la lesión de Manu Fuster.

Antes del descanso David Grande se rompía la cara. El equipo pasaba al 4-2-3-1 con Fran Carnicer.

En la segunda parte a la Deportiva le costó aún más encontrar vías de penetración y el partido por momentos se volvió aburrido. Pero atrás estuvo muy firme. Las ocasiones llegaron al final. Una doble muy clara de Jon García a bocajarro la salvó el portero y en la prolongación Gazzaniga metía una gran mano abajo para evitar el empate en lo único peligroso del cuadro chacinero.

El domingo a las cinco de la tarde espera el Fabril en El Mundo del Fútbol.