La Deportiva cree en la remontada

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Aún no está todo dicho. La Deportiva lleva toda la Liga racaneando con la clasificación e intentando colarse entre los cuatro primeros, pero no lo acabó de lograr. Y cada poco parece agotar sus opciones de play off. Pero ha ido pasando algo que le ha dado vida. Y aunque su situación es muy complicada para lograrlo, los resultados del fin de semana le abren una puerta a la esperanza. A pesar de perder en Ferrol la semana anterior, el conjunto blanquiazul le ha recortado a la mitad (de 10 a 5) la diferencia que el Pontevedra le llevaba antes de medirse en El Toralín el día 2 de abril.

El domingo a las dos de la tarde la Ponferradina podría situarse a dos puntos del equipo granate y meterle presión para el choque que disputará desde las 17.00 horas en Pasarón ante el Coruxo. El cuadro olívico se está jugando un puesto en la próxima edición de la Copa del Rey. A la desventaja clasificatoria hay que sumarle que la Deportiva tiene el golaverage particular perdido con el equipo de Luisito. Si la Deportiva suma todos los puntos que restan, pero el Pontevedra hace más de seis, no habrá nada que hacer.

En El Toralín son conscientes de que hay que ganar todo, es decir, los choques de casa ante Real Valladolid B, que es quinto empatado con la Deportiva y que también opta a play off, y Tudelano, y los de visita ante Lealtad y Atlético Osasuna B. Y los partidos fuera son el debe del conjunto blanquiazul, que sólo ha ganado tres en toda la Liga, el último de ellos en diciembre. El primer envite es ante el Lealtad en Les Caleyes: «Hemos sufrido mucho por deméritos propios y a ver si podemos acabar con dignidad y con objetivos. Falta ver a una mejor Deportiva fuera de casa. No creo en la suerte, pero el fútbol está siendo injusto con nosotros. El primer tiro del rival en los tres partidos que llevo que hemos encajado, ha sido gol. Vamos a redimir nuestros pecados con buenos resultados y buen juego. Hay que ir a ganar el siguiente y no mirar más allá. La temporada está loca: no es normal que un equipo que lleva más goles en contra que a favor pelee por play off y Copa. Vamos a seguir», decía Álvarez Tomé tras el choque ante el Burgos CF.

Andy y Adán Gurdiel, que pasaron por sala de prensa a la conclusión del choque ante el conjunto castellano, se mostraban de acuerdo con su técnico en el sentido de que aún hay posibilidades: «Aún puede pasar cualquier cosa. Antes del partido estaba más complicado. Nuestro deber es sumar. Aún queda tiempo y vamos a ir a por todas. Para meternos hemos de sumar todo, sino va a ser imposible. No podemos fallar. Todo van a ser finales», decía el faberense. «Vamos a pelear hasta el final. Está muy difícil, pero en este deporte tan loco puede pasar cualquier cosa. Debemos estar preparados y que no nos arrepintamos al final de temporada de ocasiones que se escaparon; que por nosotros no quede. Al próximo partido fuera hay que entrar bien y que no se nos pongan por delante. Fuera de casa y un gol en contra pronto son piedras en una mochila que ya está bastante llena. Hay que evitar esas cosas», coincidía el andaluz.

Posiblemente el calendario más sencillo sea el del Pontevedra, si tenemos en cuenta que se mide a rivales de la zona baja y posiblemente uno de ellos ya vaya a estar descendido. Pero antes de ayer ya cayó ante un equipo que ha perdido la categoría como es el Somozas. Y contra conjuntos que se están jugando la salvación, a veces no es lo más sencillo. El Pontevedra ha de recibir al Coruxo, viajar a Boiro (en puesto de descenso), recibir a la Arandina CF y cerrará en el campo del Caudal Deportivo. Por su parte, el filial del Real Valladolid ha de medirse a Tudelano y Cultural en su propio campo y visitar las canchas de la Deportiva y del Somozas. En menos de un mes quedará todo resuelto en la presente competición liguera.