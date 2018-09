La Deportiva defiende su trabajo a tiempo

otero conde | ponferrada

La Deportiva quiso salir ayer al paso de algunas informaciones y comentarios que le acusan de no haber actuado diligentemente en el caso de la petición del tránsfer internacional de los futbolistas Yorgan y Bolaños. El club defendió su trabajo y proceder en una nota de prensa en la que aclara cómo se produjeron los acontecimientos: «En el caso de Yorgan Edem, el club presentó la ficha del jugador y solicitó su inscripción el pasado 2 de agosto, casi un mes antes del cierre del mercado de fichajes fijado para el 31 de agosto. Dicha solicitud se realizó a través de la RFEF, tal y como corresponde al tratarse de un jugador aficionado. La propia RFEF solicitó el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del futbolista a la Federación de Portugal el día 3 de agosto. La Federación portuguesa no respondió a esta petición y, siguiendo la normativa, la ficha se tramitó de forma automática un mes después, el 3 de septiembre, una vez concluido el período de fichajes. Por su parte, la ficha de Edward Bolaños se presentó ante la RFEF el día 16 de agosto y en esa misma fecha se solicitó la inscripción del jugador, en este caso a través del Sistema de Correlación de Transferencias Internacionales (TMS), al tratarse de un futbolista profesional. La Federación de Colombia no entregó su documentación hasta el pasado día 7 de septiembre, casi tres semanas después de la presentación de la solicitud, que se formalizó por parte de la SD Ponferradina cuando aún faltaban dos semanas para el cierre del mercado de fichajes».

Prosigue el club defendiendo su trabajo en tiempo y forma: «Así, la SD Ponferradina realizó las gestiones que le correspondían para tramitar la ficha de ambos jugadores y con un margen que considera más que suficiente para que ambas quedasen oficializadas antes del cierre del mercado. El club no puede obligar a las federaciones a trabajar más rápido, por lo que la tramitación no se concretó a tiempo por causas ajenas a su responsabilidad. Pese a que la SD Ponferradina entregó sobradamente dentro del plazo toda la documentación necesaria a excepción del CTI, la RFEF no ha tramitado ambas fichas con efecto previo al 31 de agosto porque el CTI llegó más tarde por motivos ajenos al club y a la propia RFEF».

A pesar de todo, el club de El Toralín va a seguir peleando por poder contar con los futbolistas antes del 1 de enero del 2019: «Continuamos realizando las gestiones oportunas para que la RFEF cambie su criterio. Mientras tanto, ambos jugadores continuarán integrados en el trabajo del primer equipo y a disposición de los técnicos de la SD Ponferradina B para su posible participación en los partidos del equipo dependiente hasta el 31 de diciembre de 2018. A partir del 1 de enero de 2019 estarían ya disponibles para integrarse de forma efectiva en la primera plantilla.