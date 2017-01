La Deportiva desaprovecha opciones

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Ocasiones perdidas. La Deportiva lamenta las ocasiones que va dejando pasar. En una temporada tan irregular el equipo berciano aún no ha ocupado en ninguna de las 23 jornadas disputadas puesto de play off, aunque con que lo ocupe en la 38 bastará. Pero lo cierto es que ya sin mirar muy atrás, sólo a las dos últimas fechas, la Deportiva se podría haber puesto a tiro de piedra del Pontevedra. Un triunfo ante el colista Somozas y no haberse dejado dos puntos en los últimos instantes en O Vao tendrían a la Ponferradina quinta a dos puntos de la cuarta posición. Pero al final eso sólo es fútbol ficción y la tendencia de la temporada se sigue mostrando en estos momentos.

El Pontevedra ha dejado de mostrarse regular y su campo ya no es inexpugnable. De hecho, sólo ha logrado uno de los últimos seis puntos que se han puesto en juego en Pasarón. Una victoria, dos empates y una derrota es el balance del cuadro de Luisito desde que empezó el año 2017. Pero la Deportiva ha hecho justo lo mismo, además calcando los guarismos del cuadro gallego jornada a jornada. Por eso no ha conseguido recortar la desventaja de siete puntos con respecto a aquél.

Tratando de ser positivos y optimistas, el cuadro berciano recibe el domingo al Boiro, mientras que Pontevedra y RC Celta B se ven en las caras Pasarón. A priori parece otra jornada propicia para que el conjunto de Pedro Munitis se acerque un poco a la cuarta posición.

Se acaba el mercado

En esta jornada concluye el mercado de fichajes de invierno en nuestro país. En Segunda División B la hora límite es las 18.30 horas y hasta entonces el club buscará refuerzos para el primer equipo. De momento ninguna operación está muy avanzada, pero el último día suele ser frenético y el porcentaje de incorporaciones es mayor que ningún otro día de este período de fichajes.

Por ahora la Ponferradina se ha reforzado con tres futbolistas, todos ellos eminentemente de ataque. Además, dos de ellos ya toman un protagonismo importante. En Coruxo Pallarés y Ríos Reina fueron titulares y resultaron de los más destacados del equipo. Y seguro que Yuri lo será en próximas fechas. Sin embargo, no han llegado futbolistas en otras demarcaciones que parecían llamadas a tener caras nuevas, como son la del extremo derecho y el mediocentro. Y no hay que olvidar que el club buscaba semanas atrás un nuevo defensa, sobre todo tras la salida de Raúl Fuster.

Aguza no cuenta

El Alcorcón no cuenta con Sergio Aguza para lo que queda de temporada. El ex deportivista intentará concretar en las próximas horas una salida que le permita tener minutos a lo largo de la segunda vuelta. La Deportiva sigue siendo una opción para el catalán, aunque éste interaría agotar sus opciones para seguir en el fútbol profesional y también para no perder una ficha económica como la que tiene en la Agrupación, que es muy diferente a la que puede pagarle un conjunto de la categoría de bronce.