La Deportiva hará otro cambio en la portería

La Deportiva busca la salida de Dinu Moldován después del distanciamiento entre las partes escenificado en las últimas horas con una tensa reunión entre las partes, en la que también estuvo el director deportivo Carlos Terrazas. El fichaje de un portero para hacerle competencia, que le quitó el puesto nada más llegar -a pesar de que no haya mejorado al rumano, que estaba siendo de los mejores del equipo hasta que fue relevado-, y lo que se considera desde dentro como que el futbolista se habría «borrado» en más de una ocasión, han desencadenado que no se cuente con él y que se le busque destino para que deje la Ponferradina antes del cierre del mercado invernal de fichajes. En este sentido, la dirección deportiva ya trabaja en la incorporación de otro guardameta, algo que por otra parte ya tenía en mente desde hace días, cuando Moldován manifestó su pretensión de dejar el club.

Se le abre otro frente a la Deportiva, que tiene la plantilla cogida con pinzas a pocas horas de la conclusión del plazo para fichar. Y ya hemos visto en los últimos años que las opciones barajadas a última hora no salieron adelante.

Descartado

Manu Rodríguez no llegará a la Deportiva. El jugador gallego firmaba con el Elche CF, poco después de rescindir contrato con la Cultural Leonesa. Pero en caso de no haberse ido al cuadro ilicitano, tampoco hubiese recalado en una Ponferradina que se había interesado por él.

Manu, mítico ex capitán del Lugo, en el que jugó más de una década, no tenía minutos con De la Barrera y fue ofrecido a la Deportiva, que en su día lo quiso, pero él no aceptó. Más tarde fue la entidad de El Toralín la que se interesó por contratar al lateral izquierdo, que en julio cumple 34 años. Sus pretensiones eran las de un contrato de dos temporadas y media (hasta junio del 2020), con lo que acabaría su periplo en la formación berciana con 36 años. Todo un plan de pensiones, como se ha dicho. La Deportiva no aceptó de ningún modo esta petición, más cuando en los últimos años ya se ha curado de espanto con diversos casos iguales o parecidos. Así que toca seguir buscando un defensa.

Cuatro fichajes

Se acaba el tiempo y con la salida de Dinu Moldován deberían llegar cuatro futbolistas para completar la plantilla. El club anda detrás de un delantero, un extremo y un defensa, a lo que se sumaría un guardameta que compitiese con Javier Mandaluniz. Habría que preguntarse si no hace falta también un centrocampista. El miércoles se cierra el mercado y por medio tenemos un fin de semana.

Por otro lado, el rival de pasado mañana lleva seis victorias, un empate (contra el líder) y una derrota (ante el colista) en las últimas ocho jornadas, o sea, ha sumado 24 de los últimos 24 puntos en juego. La última derrota del Rayo Majadahonda en su estadio fue justo la semana después de visitar a la Deportiva. Tras el 4-0 encajado en El Toralín, cayó 0-1 ante el Fabril Deportivo.