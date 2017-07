La Deportiva inicia la «operación retorno»

f. r. otero | ponferrada

La Deportiva 2017-2018 ya suda. El plantel de la nueva temporada regresó ayer al trabajo con una sola cara nueva, la de Jorge García, y muchos deberes por hacer. Doble sesión de trabajo para empezar y primer día de Carlos Terrazas al frente del equipo: «Todo ha sido positivo el primer día; todos están bien, todo va sobre lo previsto y programado, días y horarios. He visto a la gente con ganas».

Son 18 los futbolistas y con 11 fichas supra-23 (de 16 posibles) cubiertas a día de hoy, el margen para fichar es pequeño, al menos, si no hay más salidas en los próximos días: «Es un grupo numeroso para poder iniciar el trabajo. A lo largo de la pretemporada, conforme se acerque la competición, habrá novedades. No nos marcamos plazos de fichajes. Creo que es importante que los pasos que demos sean convencidos. Sería fácil cerrar hoy la plantilla. Se pueden hacer cinco fichajes apretando un botón, pero sería una irresponsabilidad. Queremos tener un plantel para cumplir el objetivo del ascenso, que es ambicioso y no será fácil. No podemos volvernos locos porque no hay mucho margen. Habrá tres o cuatro fichajes más (podría ampliarse el número en caso de que haya alguna salida). Lo principal es sustituir las dos salidas: la del central Xisco Campos y la del mediocentro Chavero. Pero lo que está claro es que es un equipo siempre sujeto a cambios, a modificaciones a acuerdos... Siempre hay que tener la opción de cambiar en cualquier momento».

El nuevo entrenador habló del grupo liguero y de Jorge García, el único fichaje realizado: «Lo importante es meterse arriba lo antes posible. Desde el primer momento hay que poner las piedras para construir el edificio que nos lleve a Segunda División A. Jorge García es un zurdo de calidad, técnico, de ataque, ofensivo y que ha hecho una buena última temporada».

Terrazas habló de la opción de que Chopo tenga ficha con el primer equipo y por extensión, del resto de jugadores de la cantera: «Estoy sosprendido por la organización que hay aquí en el fútbol base. Está muy bien estructurado. Tengo ilusión porque algún jugador de la cantera pueda salir adelante. Quiero ver a Héctor y al resto».