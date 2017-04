La Deportiva se medirá al mejor Racing del año

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva vuelve hoy al trabajo tras la jornada de descanso de ayer para empezar a preparar el partido de este sábado en A Malata ante el Racing de Ferrol. El equipo departamental, al igual que la Ponferradina, ha pasado una temporada complicada, muy alejado de la zona noble que se le pedía al inicio del año, aunque ahora parece haber encontrado su camino hacia la tranquilidad.

El Racing ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, lo que ha permitido a los de Tena esquivar el fantasma del descenso que por momentos acechó A Malata. Incluso, aunque con la boca pequeña, hay quien habla de la posibilidad de alcanzar al Pontevedra, que está a diez puntos del equipo departamental, aunque el objetivo ‘oficial’ pasa por asegurar la séptima plaza para jugar la Copa del Rey la próxima temporada.

Como en el caso de la Ponferradina, las opciones ferrolanas pasan por sumar los tres puntos este fin de semana y esperar después lo que pase en otros campos, especialmente en Pasarón.

Viejo conocido

En las filas del Racing de Ferrol milita un viejo conocido de la afición deportivista, el guardameta Ian Mackay, que protagonizó el penúltimo ascenso del equipo berciano a Segunda División al detener el último penalti de la tanda ante el Sant Andreu en la temporada 2009-10. Tras un breve paso por el Atlético Baleares y el Sabadell, Mackay recaló en Ferrol en 2013 y desde entonces no se ha movido de la ciudad departamental.

Esta temporada, igual que el equipo, las cosas no le han ido todo lo bien que querría al guardameta coruñés. Una lesión le mantuvo lejos de los terrenos de juego durante más de cinco meses, aunque desde su vuelta a finales de febrero ha vuelto a asumir la titularidad en la portería de A Malata.

El portero habló ayer en los micrófonos de EsRadio Bierzo recordando que «me perdí el partido de la primera vuelta por lesión y no pude volver a El Toralín, por lo que será la primera vez que me enfrente a la Deportiva y será un partido especial para mí». Mackay guarda un gran recuerdo de sus dos años en Ponferrada: «Es donde mejor me trataron hasta llegar a Ferrol, donde también estoy muy bien, y allí viví mi mejor momento deportivo. Siempre recordaré la tanda de penaltis contra el Sant Andreu que me permitió disfrutar de la Segunda División».

Desde la distancia, el meta ve a la Deportiva pasando «un año raro, con tres entrenadores, sin ganar varios partidos seguidos... El equipo estaba hecho para estar arriba, pero al principio es difícil adaptarse al cambo de categoría y creo que eso es lo que les ha pasado».

En cuanto al Racing de Ferrol, Mackay advierte de que «ahora estamos bien, encajando pocos goles y ganando partidos. Por desgracia, estamos espabilando al final de la temporada y es posible que lleguemos tarde para pelear por algo más, pero el sábado saldremos a buscar los tres puntos para asegurar la Copa. Luego, jugar el playoff es casi imposible, pero hay que quemar todas las posibilidades y ver lo que pasa».

Para el partido ante la Deportiva, Mackay tiene claras dos cosas: «Mejor no tener un mano a mano con Yuri, porque es de los mejores delanteros de la categoría» y «ganar aunque sea 1-0».