La Deportiva mira hacia abajo

otero conde | ponferrada

El empate logrado por la Deportiva ante el CF Talavera de la Reina hace que el equipo berciano vea como se recortan las diferencias con la zona baja, algo que ya pasó en las dos fechas previas. El colchón logrado en las cuatro fechas anteriores, cuando el cuadro de Carlos Terrazas enlazó dos victorias y dos empates, se ha ido al garete con la suma de dos puntos en los últimos tres encuentros. Además, la Ponferradina no aseguró los puntos de casa en el primero de esos seis choques que le quedaban en casa, con lo que está más obligada en los partidos que le quedan como local o en su defecto, a sumar fuera, algo a lo que no acostumbra (siete puntos en lo que va de Liga).

La situación es que ya sólo dos puntos separan a la Deportiva y al Pontevedra. El equipo granate ocupa el puesto de play out y dentro de algo menos de tres semanas recibirá a la Ponferradina en Pasarón.

Jon García habla claro. El central vasco se refirió tras el empate contra el CF Talavera de la Reina a los problemas en los que se está metiendo la Deportiva: «El punto sabe a poco. Creo que el equipo reaccionó bien a los dos goles. En la primera parte ellos dominaron más, pero al final el empate fue justo. Tuvimos incluso ocasiones más claras, pero nos fuimos con una mala sensación porque la primera parte pudo ser mejor. Salimos tras el descanso mejor. En la primera nos sentimos superados con facilidad. Ellos salían fácilmente de la presión y eso te crea dudas. No podemos esperar a que nos den en la cara para espabilar. Por el punto y el gol estoy contento, pero hubiera preferido meter el 3-2. Estamos jugando con fuego. Nos hubiera dado un respiro sumar los tres puntos, pero al menos logramos un punto. Ahora hay que ir a Navalcarnero a ganar».

El central vasco se perderá el choque del Mariano González al ver ante el cuadro talaverano la quinta tarjeta amarilla del primer ciclo.

Guille Donoso, último futbolista en incorporarse a la disciplina blanquiazul, también se mostraba preocupado por la deriva del equipo y por el hecho de que parece que tiene que recibir un mazazo para espabilar: «Sumar es bueno, pero en casa había que ganar y no fue así, por lo que me voy j… Nos falta reaccionar mucho antes a todo lo que sucede en el partido, fluidez, confianza… Hay que seguir, que no queda mucho. Cuando empezamos a querer el balón e ir hacia arriba, estuvimos mejor. Ésa es la línea a seguir. El 1-2 nos mató. Estás yendo hacia arriba y es j… Reaccionamos, pero no fue suficiente para obtener los tres puntos. Acabo de llegar y en los dos partidos de casa henos marcado al final, pero hay que resolver antes, sin ir siempre a la épica».

El equipo blanquiazul descansa hoy antes de afrontar la preparación para el partido del fin de semana, que además de todas las dificultades, se disputará en hierba artificial.