La Deportiva no puede con un Valladolid B más líder

M. MACÍAS | PONFERRADA

El Real Valladolid B se llevó el partido y los tres puntos a falta de diez minutos para el final con un gol de Isailovic (0-1), que había sustituido a Adrián once minutos antes. Su salida al campo supuso un revulsivo para el filial blanquivioleta y a la postre el gol que rompería las tablas. No falló el líder ante los de Tomás Nistal, que plantearon un partido muy serio, con un once rocoso.

Pese a los intentos por batir la portería defendida por Dani, la Ponferradina no fue capaz de materializar ninguna de sus ocasiones. Vista la solidez de los vallisoletanos, el empate no se veía para nada como un mal resultado, pero las esperanzas se diluyeron en el último tramo del partido. Con esta derrota, los bercianos se colocan en puestos de descenso. Aún hay tiempo para salir de esa situación, aunque por arriba los rivales directos comienzan poco a poco a abrir brecha.