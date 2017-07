La Deportiva no tiene laterales

francisco otero | ponferrada

José Antonio Ríos Reina es lo más parecido a un lateral que le queda a la Deportiva en la plantilla. A la espera de saber si Carlos Terrazas lo coloca como defensa, el plantel se ha quedado sin jugadores defensivos de banda tras la salida de Adán Gurdiel. Y en defensa, con la llegada de Jon, la vuelta de Álvaro Moreno y la promoción desde el filial de Yacouba Magagi, tendrá que ir tirando el equipo hasta que lleguen más refuerzos. Por cieto, ayer firmó con el Real Zaragoza B Abel Moreno.

«Adán nos pidió salir y tras satisfacer una compensación, llegamos a un acuerdo. Entendemos que era un jugador que podía crecer en categoría y aunque tenía contrato, no hubo problema. Su marcha no me rompe los esquemas. Somos conscientes de que estas cosas suceden, no es la primera ni la última vez que pasa en el fútbol. Tenemos u estar preparador opara solventar este tipo de contingencias. Es fácil fichar sin criterios, pero queremos dar pasos firmes y estamos convencidos de que estamos haciendo un equipo potente para completar la plantilla», dijo Terrazas.

El Lorca Fútbol Club hizo público ayer, también a última hora de la tarde como había ocurrido el día anterior con la rescisión en la Deportiva, el fichaje de Adán Gurdiel para esta temporada, como ya había adelantado este periódico el lunes. La entidad murciana le dio la bienvenida en las redes sociales incluso antes de anunciar la incorporación en su página web oficial.

El futbolista faberense disputó con la Ponferradina 71 partidos entre Liga y Copa del Rey (52 completos), marcando tres goles y sumando casi 5.000 minutos en el campo. Aunque la alternativa se la dio Claudio Barragán en Segunda División A, su gran valedor y el hombre que retrasó su posición para colocarlo como lateral derecho fue Manolo Díaz tras un año de cesión en la Cultural Leonesa.

Con la marcha de Adán la representación berciana en la plantilla corre a cargon de Javi García, Saúl Crespo y los futbolistas de la cantera que están haciendo la pretemporada con el primer equipo, a la espera de saber si alguno de ellos sigue durante el año en la primera plantilla. En este sentido, Terrazas anunció que quiere ver a todos, en especial a Chopo, para determinar si hace falta fichar a otro guardameta o el ex arquero del CD Flores del Sil puede completar la demarcación en el primer equipo y no hace falta incorporar a un tercero.