La Deportiva, perro flaco del refrán

f. r. otero | ponferrada

«A perro flaco todo son pulgas». El refranero español es muy rico y tiene dichos para todas las situaciones. Y la que se le presenta a la Deportiva se ajusta a ese dicho. Si lo que tiene que conseguir el equipo berciano es casi un milagro, con los problemas que se le presentan a Miguel Ángel Álvarez Tomé el milagro se eleva al cuadrado. Ayer el club hizo público un parte médico y el panorama es ciertamente preocupante por no decir desolador, si bien no se aclara si alguno de los que aparecen en la relación tiene opción de jugar mañana, aunque sea infiltrado. Todo apuntaba a principios de la semana que el estratega leonés iba a poder contar con toda la plantilla para viajar a Ferrolterra, pero a día de hoy se plantean hasta cinco ausencias, que le obligarían a convocar a tres jugadores de la cantera.

Ésta es la nota de prensa hecha pública por los servicios médicos del club blanquiazul: « El jugador de la SD Ponferradina Sergio Cidoncha sufre una fuerte contusión en el cuádriceps derecho que le provoca grandes molestias. Jonathan Ruiz está pendiente de la realización de una prueba diagnóstica por una distensión en el aductor derecho. José Antonio Ríos Reina tiene una fractura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho. David Caiado presenta una lesión de grado I en el aductor de la pierna derecha. Además, Javier Olmedo padece una enfermedad común. Todos ellos realizan trabajo aparte del grupo y están pendientes de evolución».

La rotura de un dedo de Ríos Reina es un serio contratiempo, que se suma a resto de problemas. Pero Álvarez Tomé ya ha destacado la necesidad que tiene del sevillano y ha destacado lo que le aporta al conjunto blanquiazul.

Hoy, último entrenamiento para saber con qué puede contar.

Tena, a por la Copa

Miguel Ángel Tena reconoce que la clasificación para la Copa del Rey es el objetivo actual del conjunto departamental. El preparador de Almazora no quiere hablar de la opción de pelear por el cuarto puesto, del que su conjunto se encuentra a diez puntos, aunque no lo descarta. El técnico del equipo racinguista podrá contar de nuevo con Catalá tras perderse el partido de la pasada semana contra el Tudelano, pero es muy posible que no llegue a recuperar al lesionado Dani Benítez.