Deportiva: presupuesto de 2,2 millones

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

El consejo de administración sacó adelante la Junta de Accionistas a la que apenas acudió nadie. Los datos ya se conocían y la reunión fue muy breve, como viene siendo habitual en los últimos años. 2,2 millones de euros es el presupuesto para este curso; se espera un beneficio de 25.000 euros, aunque la lesión de Néstor Salinas y la necesidad de realizar varios fichajes en enero puede dar al traste con esa previsión; y el anterior ejercicio se saldó con unas pérdidas algo superiores a los 45.000 euros.

Se puede ganar al CF Fuenlabrada. Aún no lo ha conseguido nadie actuando de local, ni el mismísimo Real Madrid en la Copa del Rey, pero Carlos Terrazas confía en que esa tendencia se rompa mañana en El Toralín: «Estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido, aunque enfrente tenemos un gran rival. Sólo podemos ganarle haciendo un buen partido. A otros se les ha podido ganar sin realizarlo, pero aquí tenemos que hacerlo. Y aun así, va a ser difícil. Creo que vamos a ver a una Deportiva como la del día del Villarreal. Sería un fin de año en el que daríamos una alegría a la afición, que tanto ha sufrido este año, y encenderíamos la llama de ilusión de cara al nuevo».

El técnico afirma que el equipo está en un buen momento, aunque siendo objetivos, en cuento a juego no ha sido así. El último partido en casa fue horroroso y contra el Toledo no llevó el dominio del choque ni contra diez, aunque pudo sentenciar el choque antes de que se lo empatase la formación manchega. Al final venció, lo que le permite llegar a la última jornada de la primera vuelta fuera de los puestos de descenso y al menos con un poco más de confianza: «Estamos bien. Se ve al equipo con moral, ganas e ilusión de afrontar este partido. Nos viene en buen momento. Si pudiésemos ser firmes en casa y sacar estos dos próximos (Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes seguidos), se nos abrirían todas las opciones. Los jugadores se están dando cuenta de que el equipo puede hace cosas importantes y de que está yendo a más. El problema es que venimos de muy abajo y empezamos mal, pero poco a poco vamos enderezando el rumbo y no podemos parar. Hay que seguir en esta misma línea».

Tras actuaciones destacadas de Isi, sobre todo la de Toledo, y tras la vuelta de los jugadores sancionados, está en el aire si en murciano conservará su sitio en el once inicial. A eso también responde Terrazas: «Yo cambio mucho a lo largo del año, aunque no lo parezca. Con el tiempo voy evolucionando. El otro día Isi estuvo bien, está haciendo un buen trabajo y ha sido concienzudo en estos meses. Aunque haya jugado poco, puede acabar jugando y siendo titular. Yo no me cierro a estas posibilidades».

Para el encuentro de mañana a las cinco de la tarde en El Toralín el técnico se queda de forma definitiva sin Cidoncha, mientras que mantiene la duda de Fernando Román.