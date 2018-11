La Deportiva se queda sola

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva de Jon Pérez Bolo sigue rompiendo marcas y, de momento, no hay nadie que sea capaz de seguir el ritmo de los bercianos. Tras la victoria ante el Real Madrid Castilla, el equipo blanquiazul sigue ampliando su récord de partidos invicto en el comienzo de un campeonato liguero, que se extiende a once jornadas.

Además, ha sido en esta undécima fecha en la que la Ponferradina se ha quedado como el único equipo que no conoce la derrota en las tres primeras categorías del fútbol nacional. Hasta la semana pasada, Mirandés, en el grupo II de Segunda B, y Real Murcia, en el IV, aguantaban como invictos, pero ambos cayeron por primera vez en esta jornada. El Mirandés lo hacía ante la Gimnástica en Torrelavega (1-0), mientras que el Real Murcia perdía en casa, también por la mínima, ante el Recreativo Granada.

Jon Pérez Bolo reconocía en la rueda de prensa posterior al partido ante el filial merengue que le da más importancia a no perder que a la condición de líder que su equipo ostenta desde la tercera jornada: «Lo de invicto está muy bien, pero lo de líder… Aún queda mucho por delante. Ojalá que en la última jornada de liga lo podamos decir, pero ahora no me sirve».

Aunque la importancia sea relativa, lo cierto es que la victoria ante el Castilla ha reafirmado a la Ponferradina en ese liderato, ya que ninguno de sus inmediatos perseguidores consiguió sumar los tres puntos. Sanse, Fuenlabrada y Cultural firmaron sendos empates y se quedan a tres, cuatro y cinco puntos de los bercianos, respectivamente. El quinto puesto, que ocupa precisamente el filial madridista, está seis puntos por debajo de la Deportiva.

Así las cosas, el equipo de Jon Bolo afronta con la moral a tope una semana diferente, en la que jugará un partido amistoso el miércoles en El Barco de Valdeorras, donde el técnico vasco dará minutos a los menos habituales, incluido Yac, que podría jugar su primer partido de la temporada. El domingo a mediodía los blanquiazules visitarán las pistas del Helmántico para medirse al Unionistas en busca de la tercera victoria a domicilio de la temporada, tras las logradas ante el Fabril y el Coruxo. Al fondo ya asoma el derbi provincial ante la Cultural.

Nueve en Tercera

Otros nueve equipos mantienen la invencibilidad en la última categoría de carácter nacional, la Tercera División. Se trata del UD Ourense (grupo 1) Lealtad de Villaviciosa (grupo 2), Gimnástica Segoviana (grupo 8), Atlético Unión de Güímar (grupo 12), UCAM Murcia B (grupo 13), Osasuna B (grupo 15), Haro Deportivo y Náxara (grupo 16) y Socuéllamos (grupo 18).