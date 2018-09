La Deportiva quiere ser líder

otero conde | ponferrada

La Deportiva se cita de nuevo con sus aficionados en este día de La Encina al que pretende poner el mejor colofón: el segundo triunfo del campeonato y el liderato provisional en el grupo I. Si el conjunto de Bolo vence al Guijuelo y no lo hace el Artístico Navalcarnero ante el Pontevedra o gana por un par de goles más que la escuadra madrileña, dormirá líder esta noche. Pero ganar no será fácil. El Guijuelo ya demostró de lo que es capaz derrotando al Fuenlabrada. Y aunque se metió atrás después del gol y el cuadro azul empujó y pudo marcar, saberse defender como gato panza arriba también tiene su mérito. Y no sería descartable que algo así pasase hoy. El entrenador, Ángel Sánchez, apuntaba en las últimas horas que no quiere un partido de ida y vuelta y que las líneas tienen que estar muy juntas y saber cerrar las vías de penetración del conjunto local.

Bolo podría repetir el once del último domingo, aunque ha ensayado algún cambio esta semana. No obstante, la zaga parece que no lo sufrirá. El vasco también tiene claro que va a hacer falta dinamismo, rapidez de juego y de ideas y ensanchar el campo. Ayer reconoció que el equipo quizá no ha estado demasiado fluido en ataque en los dos primeros partidos, pero espera que ese particular vaya mejorando.

El entrenador de la Deportiva repite la convocatoria de la semana pasada mientras los papeles de los extranjeros siguen sin llegar. A pesar de estar ya recuperado, Luisma Villa aún no ha entrado en la citación.

Pallarés podría debutar en el Guijuelo ante la baja por lesión de Manu Dimas, el autor del gol frente al Fuenlabrada.

El Guijuelo nunca ha ganado en el campo de la Deportiva. Dos intrascendentes empates en su momento en ocho partidos oficiales de Segunda División B y Copa RFEF es todo lo positivo que ha logrado el conjunto chacinero en El Toralín.