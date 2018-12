La Deportiva recupera el gol

OTERO CONDE | PONFERRADA

Después de una racha poco positiva y de varias semanas sin ver puerta, la Deportiva retomó la senda de los triunfos con su primera goleada de la Liga, que le deja a las puertas de recuperar el liderato.

5-0 ante un rival muy tierno que cae a puesto de play out y que ya tiene las plazas de descenso respirando en su cogote. Un equipo que fuera de su estadio baja muchos enteros y que ayer se vino abajo tras el 2-0 y que bajó los brazos cuando encajó el tercero.

Se notó la vuelta al equipo de Óscar Sielva, que manejó el partido, aunque la escuadra pucelana tuvo en algunas fases del choque, particularmente en el primer tiempo, el control del balón, pero sin apenas profundidad. Los centrales volvieron a estar sobresalientes, en especial Trigueros, que si no fuese por el hat trick de Yuri, hubiera sido el mejor del partido. En las bandas del centro del campo, Jorge García, cada vez mejor, e Isi, que se reencontró con sí mismo. Y Yuri... otra vez Yuri. Tres tantos y beso al escudo tras perderse el anterior partido en casa por su ingenua expulsión ante el Real Madrid Castilla. El cuadro visitante formó con un 4-1-4-1 y echó en falta a Miguel de la Fuente, su goleador.

A los tres minutos la calidad de Isi desequilibró el marcador con un zapatazo desde fuera del área que se coló por la escuadra.

Un duro lanzamiento desde fuera del área de El Hacen que no atrapó David Gómez dio paso a un rechace y a que Jardel llegase en pugna con Trigueros, pidiendo penalti. El ex delantero del Fabril solicitó hasta tres acciones punibles en el área local o en sus inmediaciones en las que el árbitro consideró que no había sucedido nada.

Jorge García primero y Trigueros en un doble remate tras un córner rondaron el 2-0 antes del minuto acción clave del choque: el 38. Falta en la frontal del área local que estrella Alberto en el palo y en el rechace el balón se pasea por delante de la portería sin que nadie acierte a rematar. Y en la siguiente acción, contragolpe berciano, pase a Yuri, que rompe a la espalda de la defensa, controla con el pecho, la baja y cruza con un toque sutil. Esa sucesión de acontecimientos dejó muy tocado al equipo de Rivera.

El entrenador visitante adelantó líneas tras el descanso. Ríos Reina y Jorge García lo intentaron antes de que la Deportiva sentenciase. Lo hizo Yuri al aprovechar un error entre Samu y Raúl Navarro y anotar sin oposición. Y el propio delantero brasileño convertiría el marcador ya en goleada al hacerse un autopase con un sombrero y encarar al portero para volver a batirle por bajo. Un tiro de Corral y otro de Charaf, que fue el tercer cambio pucelano, fueron el resto de acciones peligrosas de ataque del Real Valladolid. El de Charaf llegó después del 5-0, que supuso un tanto de estrategia al rematar Pablo Espina una falta lateral colgada por Óscar Sielva.

La SDP buscó el sexto para ponerse primera, pero ya no tuvo más ocasiones.

Empatados

A tres semanas para la visita al Fernando Torres, el Fuenlabrada y la Deportiva igualan a 29 puntos en lo más alto de la tabla clasificatoria con 29 puntos, tres de margen con el San Sebastián de los Reyes y Real Madrid Castilla, que perdieron respectivamente ante Atlético de Madrid B y Fabril, y seis sobre el quinto, que es la Cultural.

El cuadro fuenlabreño y el berciano lograron los resultados más amplios del fin de semana, pues ser impusieron 4-0 (al próximo rival de la SDP) y 5-0.

Deportiva y Fuenlabrada tienen +14 en el diferencial de goles, pero el equipo del centro de la península ha marcado y encajado un gol más, lo que le sitúa primero.