La Deportiva sigue buscando

álex estébanez | ponferrada

Tras la salida de Juanto rumbo al fútbol portugués, la Deportiva continúa trabajando para reforzar su plantilla en el mercado invernal de cara a la segunda vuelta de la competición. El técnico blanquiazul, Pedro Munitis, adelantó a ayer su habitual rueda de prensa de los viernes y, como no podía ser de otra manera, abordó el tema de los fichajes, dejando incluso alguna sorpresa.

Así, el cántabro aseguró que, además de un delantero que supla la marcha de Juanto, la prioridad del club es hacerse con un jugador de banda izquierda: «Son las dos posiciones más necesarias por número. Arriba, porque se ha ido un jugador, y en la izquierda necesitamos un jugador de banda ofensivo o un lateral con proyección, porque sólo tenemos a Abel».

Eso sí, Munitis es consciente de las dificultades que plantea el mercado y está dispuesto a armarse de paciencia para esperar a que se cierre algún fichaje: «Sé que el club está trabajando duro para conseguirlo, pero entiendo que esto es complicado y, aunque tengas echado el ojo a alguien, el jugador intenta esperar a última hora para ver si le salen equipos de Segunda. Como entrenador, prefiero que vengan cuanto antes para que se integren y empiecen a sumar rápido, pero debemos tener paciencia».

Así las cosas, aunque en Murcia dan por hecho que Pallarés acabará vistiendo la camiseta de la Deportiva, el jugador deberá resolver antes su contrato con el UCAM Murcia. El director deportivo del equipo murciano, Pedro Reverte, aseguraba ayer que «en el caso de Pallarés, estamos buscando una solución, pero está claro que vamos a salir», por lo que parece que la situación se resolverá más pronto que tarde para dejar libre al futbolista.

Otro de los nombres que han salido en las últimas horas es el del jugador de Las Palmas, Mateo García, al que el club canario estaría buscando una cesión para la segunda mitad de la temporada, aunque con prioridad para un equipo de Segunda División.

La salida de Juanto

Por otro lado, Munitis explicó la salida de Juanto, que ayer ya se entrenó con Os Belenenses, club desde el que llegó a la Deportiva en verano y con el que ha firmado un nuevo contrato hasta 2020.

El técnico deportivista aclaró que «habló conmigo y me explicó que para él era un año importante y no se estaba sintiendo a gusto, que necesitaba jugar permanentemente. Ha tenido muy buen comportamiento y yo jamás voy a cortar la proyección de un jugador y no quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí, porque forzar la situación al final siempre es negativo para todos. Él tomó la decisión de salir y ya está».

Sobre la posibilidad de que otros futbolistas hayan transmitido al club su deseo de abandonar el barco, Munitis aseguró que «hasta ahora no tenemos noticias de otros que quieran irse. Veo a la gente trabajar muy bien, con ganas, pero queda casi un mes entero de mercado, no sé si alguno vendrá más adelante diciendo que se quiere marchar».