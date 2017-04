La Deportiva sueña con hacer una machada en seis semanas

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Partido a partido. El encuentro que la Ponferradina tiene este sábado en Ferrol es una final, pero no lo sería sino hubiera ganado al Pontevedra. Y el siguiente duelo ante el Burgos CF no lo será si no vence en A Malata y la Cultural echa una mano ganando en Pasarón.

Quedan seis jornadas de competición y el margen de error ya no existe, igual que no tiene casi margen Álvarez Tomé. La oportunidad para cambiar la situación quizá le ha llegado demasiado tarde al leonés. Pero éste no se rinde y ya ha advertido en los últimos días que el equipo tampoco.

Resta ya menos de un mes y medio de competición. Son seis jornadas y la Deportiva ha de disputar en este tiempo tres encuentros como local y otros tantos como visitante. Y ese aspecto, el de las salidas, es el más inquietante. En los últimos años la formación berciana se ha mostrado muy endeble de visita, salvo temporadas muy concretas, y si quiere aspirar al play off, lo va a tener que ganar prácticamente todo.

La Ponferradina comienza esta última serie de encuentros lejos de El Toralín ante un rival que se ha recuperado de un mal inicio. También lo ha hecho quizá demasiado tarde y se le va a quedar la Liga corta para pelear por el play off, aunque tiene una mínima esperanza. Es el Racing de Ferrol, que puede acabar la jornada en quinta posición. Ganando, adelanta en la tabla clasificatoria a la Deportiva. Las otras salidas serán a las canchas de Lealtad, equipo bastante duro como local que sólo ha cedido en su campo ante tres de los cuatro primeros por 0-1 y frente al Deportivo Palencia por el mismo resultado, y a la de Atlético Osasuna B en el inicio del mes de mayo. El cuadro navarro se ha complicado la vida y podría estar para entonces en situación de descenso o intentando huir del mismo.

Los equipos que han de pasar por El Toralín son Burgos CF, que tras su último triunfo toma aire en la pelea por la salvación, Real Valladolid B, que también sueña con llegar al cuarto puesto, y Tudelano, que para entonces espera haber solucionado la salvación y que podría llegar en ese último día de la Liga peleando por un puesto en la próxima edición de la Copa del Rey.

No habrá una final si no se van ganando las anteriores. Pero los rivales del Pontevedra, empezando por la Cultural, también tienen que echar una mano. El sábado a las 18.00 horas, final en A Malata.