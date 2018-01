La Deportiva y Terrazas respiran

f. roberto otero | ponferrada

Respira la Deportiva y también su entrenador, cuyo futuro podría estar muy comprometido en el caso de enlazar un nuevo resultado negativo. 3-2 ganó al Real Madrid Castilla en un choque muy abierto y entretenido en el que a diferencia de los dos partidos anteriores, el empate (dos veces) del rival al adelantamiento del cuadro berciano no supuso el hundimiento blanquiazul. Quizá el Madrid mereció más por su dominio y ocasiones, particularmente en la segunda mitad, y el triunfo local no deber cerrar los ojos sobre los problemas del plantel. Pero al menos la Ponferradina coge aire y distancia con respecto a una zona de descenso al borde de la cual se hubiese quedado en caso de pinchar por tercera semana consecutiva.

Saúl Crespo fue la novedad en el equipo inicial en lugar de Iago Díaz. El ponferradino le dio más equilibrio al equipo en el primer tiempo. La Deportiva evitó los contragolpes del rival y la película fue parecida a la de 15 días antes: al filo de la media hora se adelantaba gracias a un penalti convertido por Yuri y a poco del descanso empataba el rival madrileño tras un error local. En este caso Mandaluniz, que fue silbado por parte de la grada desde entonces, no mandó en el área en un centro de Franchu, faltó entendimiento con Jon García, y Cristo González, casi sin querer, introducía el balón en el marco berciano. El personal se temió lo peor, pues era un nuevo revés cuando se iba ganando.

Por cierto, en este período el colegiado pitó un fuera de juego a Yuri al volver de su campo, pero permitió que se sacase en campo deportivista, lo que anularía cualquier tipo de infracción. Lo de Segovia y esto se puede poner en la lista de surrealismos del arbitraje en partidos del cuadro blanquiazul.

Las cosas pudieron cambiar en el inicio de la segunda parte, si el trencilla no se hubiese comido un penalti sobre Yuri más claro que el primero. Ibai Rezola Etxeberría interpretó que el brasileño le había intentado engañar y le amonestó. Pero este acto fue de dominio blanco, con mucha más posesión, llegada y ocasiones. Sin embargo, Isi tuvo el 2-1 en sus botas, pero su tiro centrado lo paró el hijo del ex portero del Cádiz del mismo nombre (Javier Belman), y Ríos Reina lo acabó logrando en el minuto 62 con un gol olímpico. Pero la alegría en casa del pobre dura poco y nueve minutos después empataba Mancebo tras una jugada personal de Franchu, al que nadie consiguió parar ni tirar.

Parecía más cerca el 2-3 que el 3-2 por cómo se estaba desarrollando el duelo, por cómo tocaba el balón el rival, las llegadas las ocasiones, las combinaciones... Pero ésta no era la tarde en la que la Deportiva acusaba los golpes. Otra jugada a balón parado (la tercera) y otro gol. Menudo puso una falta desde un costado y aunque no llegó Cidoncha, el rechace le quedaba a Jon García, que a pesar de no poder controlar bien, lograba disparar a puerta desde corta distancia y hacer el 3-2. El vasco, que ya le marcó al Madrid en el Alfredo Di Stéfano, lo celebró con rabia, consciente de su error en el empate del San Sebastián de los Reyes hace dos semanas. Este jugador acabó de mediocentro por lesión de Saúl Crespo, ocupando el centro de la zaga Fernando Román.

La jornada

En algunos momentos de la mañana y de la tarde las cosas se habían puesto muy oscuras para la SDP, pues los conjuntos de la zona baja estaban ganando. Al final el Racing no pasó del empate, la Gimnástica, el Real Valladolid B y el Toledo perdieron y sólo ganó el Pontevedra. También cayó el Coruxo ante el próximo rival de la Deportiva, el Rayo Majadahonda (Cerro del Espino, domingo a las 12.00 horas) e incluso perdió el líder Fuenlabrada. Así, la Deportiva es 13ª con 25 puntos, a dos del 12º y a cuatro del 11º (ambos con un partido menos), con cuatro de ventaja sobre puesto de play out y cinco sobre el descenso.