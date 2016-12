La Deportiva tiene 19 finales para alcanzar el play off

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Una muy buena segunda vuelta, similar a la primera actual del Pontevedra o incluso del RC Celta B o Real Racing Club. Eso va a necesitar la Deportiva para poder jugar en la parte final de la primavera la fase de ascenso a Segunda División A. Y es que la puntuación de la zona noble lleva un nivel alto que pondrá cara la pelea por un puesto de privilegio. La Cultural podría estar en los puntos necesarios para jugar el play off ya a principios de febrero, mientras que los otros tres equipos citados están en 4 puntos y con un nivel muy alto. Real Valladolid B y Deportiva son los únicos que están a menos de una decena de puntos de esa zona.

Las cuentas siempre sitúan el play off en torno a los 65 puntos, pero no hay nada que lo asegure, pues en algún caso equipos con 70 puntos no lograron el pase a la segunda fase y en otros lo hicieron escuadras que no llegaron ni tan siquiera a sumar 60. En los últimos cinco años, mirando los cuatro grupos de Segunda División B, la media se ha situado en 64,5 puntos, que perfectamente podrían haber sido 65 si en la temporada 2013-2014 el grupo I no se hubiera quedado con 19 equipos. Eso sí, se encuentran diferencias enormes en el repaso de cada campaña. Así las cosas, en los grupos I y II los números de puntos de la cuarta plaza no oscilaron demasiado. En ambos casos estuvieron en el último lustro entre 60 y 66 puntos. Sin embargo, en el III y en el IV el panorama ha sido diferente. En el III el Hércules fue cuarto con 63 puntos hace un par de campañas. Ésta cifra ha sido la más pequeña en estos cinco años necesaria para estar en play off. Pero dos temporadas antes el cuarto, el Alcoyano, hubo de llegar a 72 para asegurarse la última plaza de fase de ascenso. Algo parecido ha pasado en el grupo IV, si cabe aún más extremo. En la temporada 2012-2013 el Lucena, que un año antes había caído frente a la Deportiva, se clasificó con 59. En la temporada anterior el Real Jaén fue cuarto con 70 y en la 2013-2014 el Cádiz precisó de 71, dejando fuera al FC Cartagena, que fue quinto con 69. Eso sí, las diferencias fueron tales que el sexto acabó a 13 puntos del cuadro gaditano.

Entre 61 y 63

De las últimas doce temporadas la Deportiva ha jugado seis en Segunda División A y las otras seis que disputó en Segunda División B trajeron al final la clasificación para el play off. En la mitad de ésas, tres, se logró subir. La puntuación necesaria para la disputa de la fase de ascenso en el grupo en el que militaba el equipo berciano osciló muy poco, estando siempre entre 61 y 63 puntos. 62 se requirieron en la 2004-2005, 2005-2006 (logrados por la Deportiva al ser cuarta) y en la 2011-2012. 61 llegaron en la 2008-2009, en la que la Ponferradina sumó 63. Y 63 en la 2007-2008 y 2009-2010.