La Deportiva tiene esperanza

La Deportiva logró una nueva victoria como local con remontada incluida y también cerca del final como el día del Izarra, pero con otras sensaciones, otro rival mejor y otras emociones. Pero la victoria y el hecho de recortar diferencias con el Pontevedra quedó algo eclipsada por el gol granate que permitía al equipo de Luisito salvar un punto en el último cuarto de hora en Boiro. Quizá ese gol y ese punto valgan un play off. Y quizá el golaverage particular que dejó a la Deportiva sin play off de ascenso a Primera División tanto en junio del 2013 como en junio del 2015 deje sin la fase de ascenso a Segunda División A a la escuadra berciana en el 2017. El 2-1 ante el Real Valladolid B y el 1-1 en Barraña hacen que el Pontevedra sea cuarto con 57 puntos y la Deportiva ocupe el quinto puesto con 54.

Juega antes

El punto rescatado por Jacobo Millan en el minuto 75, que neutralizaba el tanto de Rubén Rivera del minuto 8, hace que el Pontevedra tenga la opción de clasificarse el sábado (Pasarón 20.00 horas) para el play off y dejar el duelo Atlético Osasuna B-Deportiva del domingo (Tajonar, 18.30 horas) en mera anécdota. De haber perdido ayer, quizás el cuadro gallego tendría que irse a jugar el todo por el todo a Mieres del Camino en la última jornada ante un Caudal Deportivo que se podría estar jugando la permanencia. Pero bastándole con los tres puntos ante la Arandina CF, que ayer confirmaba su descenso, a pesar de empatar a tres goles con el RC Celta B en El Montecillo, pocos piensan que vaya a desperdiciar su oportunidad en un estadio que podría estar casi lleno para la ocasión.

En la segunda parte

Jonathan Ruiz fue la novedad en el mediocentro de la Deportiva. Los dos equipos jugaron con un 4-4-2 y brindaron un partido entretenido, de ataque y de alternativas, mucho mejor que todos los vistos en el estadio entre agosto y marzo.

Durante muchos momentos la Deportiva tuvo más el esférico, pero llegaba con más facilidad a la finalización de jugadas el cuadro blanquivioleta, que en esta ocasión vestía de negro. Higinio, en un remate de cabeza a muy poca altura ganando la posición a Xisco Campos, un par de tiros desde fuera del área a cargo de Calero y Marí y las jugadas a balón parado complicaron al conjunto de Álvarez Tomé. Figueroa tuvo la mejor opción local en un error defensivo que le dejó solo ante Tanis, pero el arquero del cuadro pucelano salvó en el mano a mano. En lo últimos minutos del primer acto el conjunto local pidió un penalti sobre Jonathan Ruiz. El árbitro dejó jugar, a veces en exceso, y acabó siendo muy protestado

La Deportiva, que parecía salir mejor en el segundo tiempo, recibió el tortazo del tanto de Samanes en el minuto uno y medio. Desde Boiro llegaban noticias de una derrota parcial del Pontevedra y el Real Valladolid se colocaba a dos puntos de la cuarta plaza. La Deportiva estaba dejando pasar una vez más su oportunidad. Pero la reacción blanquiazul fue fulminante y Yuri empataba en el minuto tres de esta segunda parte tras recibir un pase interior y encarar al arquero.

El equipo local metió una marcha más al partido. Pallarés entró por Figueroa. Luego saltaron al campo Cidoncha y Pastrana. Pero la Deportiva fue dejando de pisar área e incluso Moldován salvó el 1-2 con una gran mano en un tiro de Manel que entraba por la escuadra. E Higinio se quedó solo ante el arquero, pero se entretuvo en intentar regatearlo y Gonzalo llegó para taponar su tiro. Andy de falta tuvo una nueva opción local hasta que una jugada de Menudo con centro desde línea de gol la remató a las mallas Pallarés, logrando el 2-1. Para entonces el Pontevedra ya había empatado y la gran celebración del gol del triunfo blanquiazul se tornó en cierta decepción cuando pitó el colegiado el final y se supo el resultado de Barraña.

El Real Valladolid pierde toda opción de alcanzar la cuarta plaza y la Deportiva se queda sin Yuri para el próximo fin de semana en Pamplona, pues vio en el minuto 56 la quinta tarjeta amarilla de ciclo y será castigado con un encuentro de suspensión.