La Deportiva va con lo puesto a Navalcarnero

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva afronta esta tarde (Mariano González, 16.30 horas) un partido donde todo parece en contra de los blanquiazules, tanto lo propio como lo ajeno. La expedición berciana partía a primera hora de la tarde de ayer hacia Madrid con sólo 15 jugadores de la primera plantilla debido a las ausencias del sancionado Óscar Sielva y los lesionados Son, Dani Pichín, Jon García y Gianfranco. Bolo se vio obligado a llamar al portero del juvenil, Pablo Barredo, de sólo 15 años, y la lista de 18 se completa con dos jugadores del filial que jugó ayer por la tarde en Villaralbo.

Eso en cuanto a lo propio. Las dificultades externas radican en el terreno de juego de césped artificial del Mariano González de Navalcarnero y en la recuperación, al menos en su campo, del equipo rojiblanco, que tras el cambio de entrenador y la llegada de Fran Garrido al banquillo parece haber cogido aire, aunque aún ocupa el puesto de promoción de descenso.

En cualquier caso, y fiel a su estilo, Jon Bolo prefiere ver la botella medio llena. Ante la falta de jugadores clave en el once, el técnico vasco apeló a los menos habituales para demostrar en el campo lo que vienen demostrando en los entrenamientos. Será el turno para David García y Yac, que previsiblemente serán titulares y jugarán sus primeros minutos en la competición liguera, pero también para otros como Matthieu o Joaquín a los que apenas se les ha visto sobre el césped.

En medio de tanta ausencia, la vuelta de Yuri se presenta como el clavo al que agarrarse para volver a ganar fuera de casa. Sin el brasileño, la Deportiva se quedó sin marcar en los partidos ante el Unionistas y la Cultural, sumando sólo un punto en ambos choques. Su regreso es, como poco, sinónimo de preocupación para la defensa contraria.

Enfrente estará un Navalcarnero que, una vez superado el bache de resultados que le llevó a encadenar seis derrotas consecutivas, ha encontrado en el Mariano González su granero de puntos para salir de la zona baja de la tabla y viene de ganar de forma consecutiva en su estadio a los filiales del Valladolid y el Celta.

Sin excusas

A pesar de todos los condicionantes que presenta este partido, Bolo ya adelantó el viernes que no aceptará excusas de ningún tipo para afrontar el choque de esta tarde: «Todos los rivales son complicados y cada partido es diferente. Ahora nos toca una racha de partidos fuera en hierba artificial, pero eso no puede ser excusa. Tenemos que salir a ganar independientemente de todo, del campo, del viento, de las lesiones, de la lluvia... Tenemos que ser la Ponferradina intensa, fuerte y solidaria, y cuando podamos jugar combinando y abriendo el juego, hacerlo. La receta para volver a ganar es seguir trabajando y buscar soluciones a los problemas No creo que a Yuri le pese la responsabilidad goleadora, está tranquilo».