La Deportiva viaja en cuadro a Madrid

OTERO CONDE | PONFERRADA

Los problemas crecen. Va a ser que no y Dani Pichín no sólo no va a ser titular, sino que tampoco va a subirse a las cuatro de esta tarde al autobús que traslade a la Deportiva a Madrid. El extremo vuelve a estar aquejado de problemas físicos y es baja para el choque de Navalcarnero. Pero aún hay más. Son tampoco está disponible por el mismo motivo. Total, cinco bajas, todas de jugadores titulares de la columna vertebral. Es más, dos de ellos, el portero Gazzaniga y el mediocentro Óscar Sielva, habían disputado hasta ahora todos los minutos de la Liga. La ausencia de esos cuatro y Jon García dibujan un panorama muy complicado al técnico, que tendrá que convocar al portero de 15 años Pablo Barredo. A pesar de ser cadete, es titular en el equipo de la Liga Nacional Juvenil. Las lesiones de dos porteros del segundo equipo y el hecho de que Chopo no sea sub-23 obligan a llamar a este arquero. Además, dos futbolistas de la Deportiva B también acudirán a tierras madrileñas. Viajan hoy con el filial a Villaralbo y al acabar el encuentro no volverán a Ponferrada, sino que serán trasladados en coche a la concentración del primer equipo. «Ante los problemas hay que buscar soluciones y no lamentarse. Es una oportunidad para los que no están jugando y se la están ganando con su trabajo. ¡Ojalá que la puedan aprovechar y nos ayuden a ganar el partido!», dijo ayer Bolo, que también se refirió a David Gómez, portero que estuvo más fuera que dentro en verano: «Teníamos confianza en él, pero no sabíamos si íbamos a necesitar su ficha. Es un buen portero y se quedó porque hizo méritos en la pretemporada. La vida tiene estas cosas. Ahora tiene una gran oportunidad para demostrar su valía y sé que va a hacer un buen papel, estoy tranquilo».