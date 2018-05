Un derbi con billete hacia Europa

PABLO RIOJA | LEÓN

Después de tres finales consecutivas, al Abanca Ademar le llega hoy —a las 17.00 horas— la verdadera final de la temporada. Un derbi a todo o nada ante el Atlético Valladolid que dirimirá si los de Rafa Guijosa sacan ‘escaño’ o no en la máxima competición europea en la 2018-2019 al tiempo que se convierten en el mejor equipo de todos los mortales. «Nos hubiera gustado llegar a esta última jornada con el sueño cumplido para disfrutar el choque, pero la temporada ha estado llena de dificultades», señaló ayer el técnico madrileño que, aún así, se queda con la parte positiva. «Llegamos por encima de nuestros rivales directos».

Y es que depender de sí mismos para lograr el objetivo se antoja como la gran baza de los ademaristas con respecto a Granollers y Logroño, que no sólo tendrán que sumar los dos puntos ante Guadalajara y Benidorm respectivamente sino esperar a que los leoneses pinchen en el Huerta del Rey. Incluso los riojanos —terceros en discordia— necesitan una triple carambola.

Por su parte, el conjunto de David Pisonero ya no se juega nada pero saldrá extramotivado a la cancha al saberse juez de la Liga y tener la posibilidad de amargarle la fiesta al Abanca Ademar. «El Valladolid es un gran equipo que de haber tenido un poco más de acierto en varios partidos podría estar peleando por una plaza en Europa», asegura Guijosa. Un conjunto difícil de doblegar en su feudo que este año a punto estuvo de rozar la gesta ante el Barça en Liga y Copa del Rey. «Tienen una escuela de balonmano muy marcada, con un ataque organizado que depende en su mayor parte del juego con el pivote y jugadores con amplia experiencia en la Asobal». Los vallisoletanos ya pusieron en serios apuros a los maristas en el Palacio de Deportes en el último encuentro de la primera vuelta (30-28) y esta tarde, espoleados por su afición, «impondrán un ritmo alto al juego, porque lo necesitan para ser competitivos».

A pesar de la presión inicial, el Ademar llega al partido «bien de mentalidad y también físicamente», como confirma su entrenador. «Nosotros vamos al límite siempre, venimos de jugar dos partidos muy intensos contra Logroño y ahora se presenta un derbi. El equipo está hecho y fajado en la tensión y en la competitividad. Hay que salir al cien por cien. Cuando se nos pide una marcha más la tenemos».

Guijosa admite que en ocasiones la obligación de alzarse con la victoria les ha pesado pero «cuando vimos el calendario a principio de temporada sabíamos que nos iba a exigir la máxima intensidad independientemente de lo que nos jugáramos, algo que yo prefiero porque es donde mejor se ve al equipo, cuando no hay margen para la relajación. No se puede jugar con miedo ni plantear un partido por si se pierde. Creo más en la ilusión de ganar que en el miedo de perder. Si fuimos capaces de no dar por perdido el partido ante el Logroño nada nos va a acobardar».