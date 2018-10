Un derbi de color rojiblanco

Cultural B

0 Atlético Bembibre 1 Un soberbio gol materializado por Lucho acaba con la racha del filial y prolonga la de los bercianos

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Un solitario gol de Lucho en el ecuador de la segunda parte fue suficiente para que el Atlético Bembibre derrotara (0-1) a la Cultural B en un derbi marcado por la igualdad, la intensidad y las escasas ocasiones de gol en ambas porterías, aunque fuera el equipo berciano el que dispusiera de más y mejores que el filial blanco.

El encuentro tuvo dos partes completamente diferenciadas. La primera, en la que el control y dominio del juego era de los locales y la segunda, en la que los bercianos adelantaron líneas, subieron la presión, maniataron el juego ofensivo de los leoneses y se adueñaron del control del juego para terminar imponiéndose con el gol de Lucho para sumar los tres puntos.

Sin embargo, pudieron ser los locales los que abrieran el marcador en el minuto 19, pero el remate de Romagnoli se estrelló en el larguero. Fue el primer y único aviso del filial en este primer acto.

Superado el ecuador de esta primera mitad fue el Atlético Bembibre el que se acercó con peligro al marco defendido por Samuel. Lucho no acertó a aprovechar un error del meta y posteriormente en otro error al no medir bien en la sallida. Como no podía ser de otra manera al descanso se llegó con el empate inicial sin goles.

Tras el paso por vestuarios la situación cambió por completo. Ministro dio un golpe de timón y adelantó líneas, mandando a sus hombres presionar sobre la circulación del balón de los locales, pasando de dominado a dominador y comenzado a llevar peligro a los dominios de Samuel.

Tras varios intentos de los rojiblancos llegó el que supondría el único gol del partido. Lucho controla un balón y tras superar a su marcador lanza un remate soberbio desde la banda izquierda al ángulo superior derecho de la portería local ante el que nada pudo hacer Samuel colocando el 0-1 cuando se cumplía el minuto 63.

Con el marcador en contra la Cultural B busca la igualada más con el corazón que con la cabeza pudiendo sentenciar Íñigo en el minuto 75, pero su remate, con todo a su favor, salió fuera. En el minuto 87 es Javi García el que dispone de otra buena oportunidad para cerrar el choque, pero tampoco acierta en el remate final, llegándose a la conclusión con ese 0-1 que campeaba en el marcador en el minuto 63.