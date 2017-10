ROBERTO ARIAS | LEÓN

Atlético Bembibre y Atlético Astorga afrontan esta tarde (17.00 horas) en el estadio La Devesa un derbi marcado por la necesidad, a pesar de que se presenta en la sexta jornada de la competición regular.

El Atlético Bembibre, que no conoce la victoria en su feudo tras caer (0-3) frente al Salmantino y empatar (1-1) con el Numancia B, marcha en los puestos bajos de la clasificación con tan sólo un punto de colchón sobre las posiciones de descenso, no puede dejar escapar más puntos de su feudo para no agravar su delicada situación en este inicio de temporada.

El Atlético Astorga, tras un comienzo brillante, con dos triunfos consecutivos de calidad al conseguirlos sobre el Unionistas de Salamanca (3-0) en su feudo de La Eragudina y sobre la Arandina (1-2) a domicilio con remontada incluida, sólo ha logrado un punto de los últimos seis disputados tras caer ante la Cebrereña (4-2) en tierras abulenses y cedido un empate (1-1) ante el Almazán la pasada jornada en su feudo, lo que le ha relegado a la cuarta posición y permitido a sus perseguidores acercarse en la clasificación, obligando a los maragatos a regresar a la senda de los triunfos.

Ministro, entrenador de los rojiblancos, podría presentar un once inicial similar al que opuso al Real Ávila a pesar de la derrota (3-1), mientras Diego Merino, técnico de los astorganos, desplaza a toda su plantilla a la capital del Bierzo Alto para afrontar su primer derbi al frente del club de la ciudad bimilenaria, debiendo decidir en el propio estadio el once titular y los cinco jugadores que ocuparán una plaza en el banquillo de suplentes, teniendo las bajas por lesión de Sergi y Gerard, pudiendo introducir variaciones en el equipo que afronte de inicio el partido ante los rojiblancos.

De una u otra forma, ambos conjuntos se juegan mucho más que tres puntos en el envite porque el que logre la victoria conserguirá también mejorar su autoestima para afrontar los próximos encuentros, mientras el derrotado aumentará sus dudas en este arranque de una temporada que se presenta más igualada que nunca, tanto por arriba como por abajo en la tabla.

Alineaciones probables:

Atlético Bembibre: Omar, Viti, Isma, Willy, Cubero, Yeison, Tano, Cueto, José Manuel, Óscar y Coco

Atlético Astorga: Carmona, Emilio, Chete, Borja, Astel, Otia, Diego, Gonzalo, Roberto Puente, Taranilla y Javi Amor

Campo: La Devesa

Hora: 17.00

Árbitro: F. Rivera García (Valladolid)