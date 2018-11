El derbi de los necesitados

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural y el Salamanca CF UDS jugarán el partido de las urgencias el domingo a las 17.00 en El Helmántico. Mientras el equipo que entrena Víctor Cea necesita hacer buenos los últimos cuatro empates del campeonato de Liga para reducir o al menos mantener las distancias con los cuatro equipos igualados en la cabeza del Grupo I de Segunda División B (Sanse, Fuenlabrada, Real Madrid Castilla y Ponferradina), que aventajan en tres puntos al equipo leonés (26 por 23 puntos), el cuadro charro precisa el triunfo para no anclarse en las posiciones de descenso de la tabla clasificatoria. Así lo esperan las direcciones de ambos clubes. El conjunto salmantino todavía no ha conseguido ninguna victoria en sus partidos frente a rivales de la comunidad de Castilla y León esta temporada. En las 14 jornadas disputadas, el Salamanca ha sumado un punto frente a la Ponferradina (0-0 en el Helmántico en la segunda), otro contra el Burgos CF (0-0 en El Plantío en la tercera jornada), no consiguió sumar en el encuentro contra el CD Guijuelo (2-3 en el Helmántico en la cuarta jornada) y logró otro empate de Las Pistas el pasado domingo en el derbi de la capital salmantina, frente al Unionistas (1-1).

La Cultural, por su parte, se dejó empatar frente al Burgos CF el domingo en el Reino de León (1-1), mientras que también sumó un punto a domicilio en sus enfrentamientos ante adversarios de la comunidad: frente al Real Valladolid B (0-0) y en el derbi provincial ante la Ponferradina (0-0). Los de Víctor Cesa consiguieron los tres puntos en su desplazamiento a Las Pistas con un triunfo ante el Unionistas (0-1).