Un derbi de primera en Segunda B

ÁNGEL FRAGUAS | PONFERRADA

El Toralín acogió unas gradas repletas de aficiones de los dos equipos volcados con sus respectivos colores. Todos al unísono con sus cuadros. Sentimientos a flor de piel por y para animar a los suyos. El derbi provincial por excelencia hacía que no se disputaba desde hace más de dos años. Volvió por todo lo grande. El Toralín se vistió de fiesta. Los seguidores bercianos elevaron el nivel de sus futbolistas con gritos que se escucharon en una ciudad ponferradina encendida por el fútbol. Mientras, los algo más de un millar y medio de seguidores desplazados desde León no dejaron solos ni un minuto a sus héroes. Los fieles culturalistas piensan que estos serán los futbolistas que devuelvan al equipo a Segunda División. Los hinchas desde la grada no se amilanaron nunca ante una afición local mucho más numerosa en su propia casa. Los enfrentamientos verbales se quedaron sólo en eso, en palabras que seguramente se quedarán en el campo, porque al igual que suelen afirmar los protagonistas del balón lo que sucede en el terreno de juego allí se queda.

Dos aficiones que vibran por sus respectivos clubes de sus amores. Tanto Deportiva como Cultural tienen una legión para salir a luchar contra cualquiera. La fiesta que se vivió en las gradas de El Toralín merece un escenario de otra categoría. Deportiva y Cultural tienen que subir a Segunda División. Lo vivido en El Toralín fue un derbi con un ambientazo de Primera que se juega en Segunda División B.