El derbi como receta contra las dudas

sergio c. anuncibay | león

Ni una derrota más en el Palacio. Ese es el mensaje que ayer subrayó Rafa Guijosa para dejar claro que ante el Atlético Valladolid no valen las excusas (20.45 horas). Sabe perfectamente que el derbi contra los castellanos es «especial» en León, «independientemente de cómo lleguemos» a este partido. Lo ve como una auténtica «final» porque la lucha por el segundo puesto está más cruda que nunca. Hay ocho equipos en cuatro puntos, incluido el bloque pucelano, a dos de los maristas.

«Tenemos que dar un paso adelante», arengó en la previa el técnico, quien reconoció que los dos últimos tropiezos en Liga han escocido a una plantilla que «siempre va a por la victoria». De todas formas, pasa página y recuerda a sus jugadores que no sirve de nada lamentarse. Mira de frente al encuentro de hoy, contra «un auténtico equipazo, que tiene potencial y calidad, además de uno de los juegos ofensivos más bonitos de la Liga», destacó.

Augura, por tanto, un enfrentamiento complicado ante un Atlético Valladolid «bien trabajado y que está llamando a las puertas de Europa». En este sentido, valora la mezcla de experiencia y juventud que hay en las filas castellanas, aunque cree que han sido los más veteranos quienes han metido al club en la pelea por las posiciones europeas.

De hecho, su máximo goleador, Fernando Hernández, tiene 44 años. Otra pieza importante del engranaje pucelano es el portero Javi Díaz, de 42, además del extremo argentino Viscovich, con 41 inviernos a su espalda. Suponen también una amenaza real el lanzador Rubén Río, los centrales Adrián Fernández y Diego Camino, así como el pivote Abel Serdio y el lateral izquierdo Víctor Rodríguez.

A esto se une la acumulación de compromisos que arrastra el Abanca Ademar. «El equipo acusa más el desgaste mental que el físico», aclaró el entrenador, que lo achacó, principalmente, a la «falta de experiencia» de buena parte de su plantilla, poco acostumbrada a la exigencia de dos competiciones.

Si bien, a él no le «vale como excusa». Todo lo contrario. «Tenemos que partirnos la cara con el Valladolid, ser capaces de sacar algo más en el Palacio, donde hemos perdido demasiados puntos y no hemos hecho un juego brillante ante nuestra afición. Debemos pelear más», exigió. Le preocupa más que el cansancio el no tener tiempo para entrenar. «Necesitamos trabajar porque somos un equipo en formación», justificó.

Si bien, no dramatiza y recuerda que más allá de esas derrotas, dolorosas, el objetivo de la segunda plaza sigue al alcance de la mano. Tan sólo dos puntos lo separan de Anaitasuna y Granollers.

Al respecto, no le sorprende la igualdad que hay en la Liga, algo que ya predijo hace algunas semanas. «Avisé de que al final de la primera vuelta habría un grupo de siete u ocho equipos metidos en cuatro puntos y así es», recordó Guijosa, que no podrá contar hasta febrero con el extremo Jaime Fernández, que sigue recuperándose de la lesión cervical que sufrió en el Palacio.

El resto estarán todos disponibles, incluido David Fernández, que volverá a enfrentarse a su exequipo, aunque ahora lo hará en un gran momento de forma. También está listo Pedrag Vejin.