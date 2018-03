El derbi sólo obliga a La Bañeza

roberto arias | león

La Bañeza y La Virgen protagonizan esta tarde (17.30 horas) un derbi marcado por la necesidad del conjunto local y recuperar autoestima por parte del visitante.

Los jugadores bañezanos, fieles a su estilo, no se rinden y quieren volver al camino de las victorias tras sumar tres derrotas consecutivas en las últimas tres jornadas, resultados que les han sacado de las cuatro primeras posiciones relegándoles a la séptima.

Han sido quince días complicados para un equipo que vio truncada su trayectoria, pero la situación no es para nada irreversible, ya que a estas alturas los morados suman un punto más que en la primera vuelta, en la que al final de la misma se metieron en puestos de play off, una situación no esperada allá por el mes de agosto, cuando comenzaba lo que se presumía como una dura temporada y en la que la permanencia era su objetivo.

Con todos estos datos, el partido ante La Virgen, un equipo al que se le da muy bien La Llanera, estadio en el que no conoce la derrota en Tercera División, se presenta clave para los morados y a pesar de los antecedentes, que su rival ya no se juegue nada al no tener opciones de meterse en las plazas de privilegio y estar muy lejos de los puestos de descenso, juega a su favor, aunque puede ser un arma de doble filo al tratarse de un derbi.

Pablo Huerga, entrenador de los bañezanos, pierde para este compromiso a Fran y Urbi, por sanción, y Matero, por estar con la selección autonómica disputar la fase final nacional de la Copa de Regiones Uefa, pero recupera a Pablo Brítez, una vez cumplido su partido de sanción.

Roberto Carlos Fernández, técnico virginiano, pierde a Dani Martínez, por sanción además de estar convocado también con la selección autonómica, pero recupera a Víctor y Charly.

Alineaciones probables:

La Bañeza FC: Sánchez, Miguel, Agustín, David, Pablo González, Urbi, Albertín, Rober, Eriz, Pablo Brítez y Álvaro

La Virgen: Isma, Charly, Rabanal, Negral, Víctor, Porfirio, Ramonín, Esaú, Fraguas, Aarón y Pereira

Campo: La Llanera

Hora: 17.30 de hoy jueves

Árbitro: Mallo Fernández (León)