Una derrota que no inquieta

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LeÓN

España sumó su primera derrota en el Europeo de curling. Lo hizo tras acumular cuatro triunfos consecutivos ante Francia, Estonia, Hungría y Eslovaquia con los que casi se aseguraba el pase a la ronda de cruces. También un primer puesto que después de caer frente a Letonia por 8-5 se jugará hoy el leonés Eduardo de Paz y sus compañeros de equipo Vez, Unanue, De Mollinedo y García frente a la República Checa.

Ayer el combinado del Txuri Berri, club que representa como campeón nacional a España en el torneo continental, no firmaba su mejor actuación y a pesar de intentar hasta la última entrada luchar por la victoria se quedaba alas puertas. No obstante este tropiezo no resulta dramático dado el bagaje que hasta ayer había acumulado el plantel en el que De Paz es uno de sus jugadores relevantes. Hoy frente a la República Checa tiene la oportunidad de sellar la clasificación entre los cuatro primeros y con ello el pase a los cruces de cuartos de final. Incluso el primer puesto del grupo ya que los checos son los únicos que hasta el momento no han perdido en el campeonato. Mañana tocaría Turquía que transita en la parte baja.