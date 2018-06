El descenso de la Cultural incendia Twitter con la animadversión de los hinchas de la Deportiva y el Valladolid

El descenso de la Cultural ha incendiado Twitter y también ha despertado de la forma más cruda la animadversión que sienten un buen número de seguidores de la Deportiva Ponferradina y del Valladolid hacia el equipo leonés. Han hecho mofas sobre la Cultural y su descenso en la última jornada e incluso algunos tuiteros se han enzarzado en la red en insultos personales. El deporte, o mejor dicho el fútbol, saca el lado oscuro de muchos que no manifiestan reparo alguno en alegrarse de las desgracias ajenas. La rivalidad es una cosa, incluso es sana y es buena para darle ese algo de picante que necesita cualquier deporte, pero los comentarios que reflejan muchos tuits reflejan una animadversión personal difícil de entender.

Estos son algunos de los que han aparecido en las últimas horas en las redes sociales. "Tras un año sin derbi y de no lograr la permanencia en Segunda División, la Cultural Leonesa volverá a jugar la próxima temporada frente a su máximo rival histórico, el Real Valladolid Promesas" escribió un tuitero que se identifica como LaVozDeZorrilla para burlarse de que la Cultu jugará la próxima campaña con el filial del equipo pucelano. Otro aficionado vallisoletano puso en su cuenta: "Valladolid no olvida. Nos vemos en los campos de entrenamiento cuando jugueis contra el filial".

También los hay en sentido contrario. 'Pucelanos x el mundo' se convirtió en un verso suelto al reflejar en su cuenta su pena por el descenso. "No voy a ser el más popular del mundo con este tuit y muchos no lo comprenderéis, pero no me alegro del descenso de la Cultural. Primero por mis buenos amigos de León, y segundo xq no me alegro del descenso de nadie".

"El Reino de León volverá a lucir su aspecto habitual. Los subecarros volverán al balonmano. Enhorabuena al Ademar" escribió un tuitero que se identifica como ExPonfe ilustrando su comentario con una fotografía del Reino de León con las gradas semivacías. Este mismo tuitero puso otro mensaje en el que dice: "A mí no me da ningún miedo la Cultural en la B. El Rayo Majadahonda subió con el 70° presupuesto de la categoría. Lo que hay que tener es más cojones que ellos". Es un tuit alusivo a que el equipo leonés será el próximo año uno de los equipos con mayor presupuesto y -en buena lógica- con uno de los mejores equipos de la categoría. En esta misma línea se expresa Marco: "No entiendo cómo aficionados de la Ponfe dicen que es contraproducente el descenso de la Cultural para nuestros intereses... eso es de miedosos acomplejados! La preocupación debe ser para ellos! que van a tener de rival a la Deportiva". "Pues se ha quedado buena noche..." tuiteó con evidente sorna Voces del Toralín nada más consumarse el descenso de categoría.

Hay muchos más poniendo de manifiesto que el descenso de la Cultural ha tenido una notable repercusión. Ángel R.G., otro berciano, no oculta su sentir con la situación del equipo leonés: "Nunca me alegré tanto de un descenso como el de la Cultural Leonesa. Desearon el descenso de la Ponferradina desde siempre y todo lo malo solo porque la cuenca del Bierzo es más pequeña y siempre les ha dado mil patadas futbolísticamente, que triste, no vais a salir de ese pozo".