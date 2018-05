Un descenso para seis candidatos

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Después de los descensos ya consumados a Segunda B del Lorca y Sevilla Atlético de hace ya algunas jornadas del campeonato de Liga y del Barcelona B el domingo tras igualar en Albacete a cero goles, seis equipos pugnarán en la última jornada para eludir la última plaza del descenso. Alcorcón, Nástic de Tarragona, Córdoba, Cultural, Albacete y Almería son los implicados. No hay ningún enfrentamiento directo entre los afectados por un posible descenso de categoría en la última jornada. Todos dependen de sí mismos menos el Almería, que debería esperar incluso ganando al Lugo en el estadio Anxo Carro.

También se podrían dar muchas combinaciones en caso de empate a puntos entre algunos equipos en la jornada final de Liga. El Albacete ocuparía la plaza de descenso en cuádruple empate con Cultural, Almería y Córdoba. Los del campo Carlos Belmonte también bajarían a la categoría de bronce del fútbol español en un quíntuple empate con Córdoba, Nàstic, Cultural y Alcorcón.

En el caso particular de la Cultural descendería en 119 de los 733 casos posibles que podrían producirse en la última jornada del campeonato. Se salva si gana o empata pero el Almería no vence. Si el Almería gana, habría que esperar a las combinaciones de los empates con el resto. Tiene ganado el golaverage al Córdoba, perdido con el Almería e igualado con Nàstic, Alcorcón y Albacete, pero con éstos últimos hay que tener en cuenta un detalle. Es el siguiente: Si ambos empatasen sus choques y se jugasen ellos dos solos el descenso de categoría, se quedarían con 49 puntos, pero los de Enrique Martín quedarían por delante (tienen -11 goles de diferencia y la Cultural -12. Al empatar, quedaría igual y, por tanto, por delante en la clasificación el Albacete). En el supuesto de que ambos ganen y sumen 51 puntos, se salvarían, por lo que ya no haría falta mirar los goles. Con respecto al Nàstic y Alcorcón es diferente, porque la Cultural tendría que empatar y ellos perder, por tanto cambiaría la diferencia de goles globales de cada uno y habría que echar cuentas.

La Cultural lograría la permanencia en 6 de 8 triples empates en los que pueda verse involucrado en la última jornada de Liga.