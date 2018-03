«Desde la unión vamos a buscar nuestra meta»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural inició la preparación del vital partido del próximo sábado (13.00 horas) en el Carlos Belmonte frente al Albacete, rival ante el que el equipo leonés se juega más que tres puntos.

Tras la visita realizada por la plantilla culturalista a Cerlesa, patrocinador del club, comparecía Antonio Martínez, uno de los capitanes del equipo, que realizó un alegato en favor de las opciones del equipo en base a la unión y el trabajo del grupo, más que nunca, erigido en bloque: «En el entreno de hoy no ha pasado nada, no hay nada que no suceda siempre. Rodrí salió porque ya estaba acordado que así fuera con los fisios. Nos centramos en el partido que viene. Es una oportunidad grande para revertir la situación. Estamos trabajando al máximo y creo que merecemos más de lo que tenemos en cuanto a puntos logrados se refiere».

El capitán también aseguró que la ilusión y la unión serán vitales para conseguir el objetivo: «Desde la ilusión y la unión hay que intentar reconducir la situación. Estamos en una situación buena, en el camino correcto para lograr el objetivo. Estoy convencido al 100% de la salvación del equipo. Estamos con fuerzas y a tiempo de lograr nuestra meta. Cada uno de nosotros debe mejorar en lo suyo para revertir esta situación, todos debemos hacer una reflexión importante. Quedan auténticas finales por jugar. Este equipo es honesto y honrado, estoy muy orgulloso de ser capitán de este grupo. Todos están comprometidos al máximo, el equipo está más unido que nunca. Creo que sentimos que la unidad es el único camino para lograr lo que queremos».

También aseguró: «No hay que pensar en otra cosa que no sean las once finales. Ya no pensamos en el pasado, sólo en ganar al Albacete y en conseguir los tres puntos. Sólo importa el club, la ciudad y el colectivo. Vamos a una, juegue quien juegue», dijo.