Y después de la Copa vuelve la Liga

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural aparca la Copa para volver a pensar en la Liga. El equipo leonés, tras el espléndido partido realizado frente al FC Barcelona, está obligado a mostrar su mejor cara el domingo (12.00 horas) frente al Celta B el su feudo de O Barreiro.

Vicente, Saúl y Zelu, que no pudieron acabar el partido frente a los azulgrana por diferentes molestias que les impedían disputar el encuentro con normalidad, es muy probable que puedan estar a las órdenes de Víctor Cea.

El propio entrenador culturalista así lo manifestó en la rueda de prensa posterior al partido, al asegurar: «No es nada grave, no es nada más que fatiga. Al final, es síntoma de todo lo que sufrió el equipo al enfrentarse a un conjunto tan grande como es el Barcelona».

Sin embargo, la presencia de Josep Señé está completamente en el aire. El futbolista catalán ya no pudo jugar frente al Inter de Madrid la pasada jornada ni ante el FC Barcelona en el partido de Copa, siendo muy probable que tampoco lo pueda hacer frente a su exequipo a la vista del parte médico dado a conocer por la Cultural: «El jugador Josep Señé sufre una lesión en la zona del recto anterior de su cuádriceps derecho, que le ha obligado a ausentarse de las sesiones de entrenamiento en la presente semana. El jugador se encuentra realizando trabajo específico con el cuerpo médico y de fisioterapia del club. Tiempo estimado de baja, según evolución», sin especificar nada más, lo que puede ser que su ausencia se prolongue en el tiempo.

El técnico madrileño, que ya dejó claro que la eliminatoria de Copa era un premio al trabajo de sus jugadores y para la afición leonesa, vuelve a retomar una competición cuyo objetivo es acabar en la primera posición del grupo, ahora en poder de la Ponferradina, teniendo la misma a tan sólo tres puntos, por lo que deberá imponerse al filial vigués si quiere llegar con opciones de desbancar a los bercianos de la primera posición cuando se enfrenten en El Toralín el próximo día 18, a partir de las 17.00 horas.

Mantener la ilusión, presión y ambición exhibida frente a los azulgranas es lo que trata de inculcar el técnico madrileño a sus futbolistas, lo que supuso una gran imagen de la Cultural ante un club del potencial del azulgrana.

Incluso Ernesto Valverde, su técnico, así lo reconoció ayer, porque después del buen inicio del equipo leonés el partido que pintaba muy mal para el Barça, con la Cultural crecida y haciéndoselo pasar muy mal al vigente campeón de la Copa del Rey, minimizando las diferencias entre una potencia del fútbol mundial y un equipo de Segunda División B, acabó extrayendo conclusiones muy positivas. «Esto es un examen permanente y he visto cosas buenas. Estoy contento con la actitud del equipo. Que hayan estado más o menos acertados o no es otra cosa. El partido en sí es de los peores del año, con una dificultad especial, y no creo que haya gente que haya podido desaprovechar o no la ocasión», subrayó el entrenador del Barça.

Valverde pudo comprobar que Cillessen es un porterazo y aseguró que «a un grande del fútbol como Arturo Vidal no se le caen los anillos por darlo todo ante un ‘segunda B», incluso como mediocentro.