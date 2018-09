El detenido por el asesinato de la golfista Celia Barquin tiene antecedentes por intimidación

El detenido por el asesinato de la golfista española Celia Barquin Arozamena es Collin Daniel Richards, un joven de 22 años que, según la cadena local We Are Iowa Local, tenía antecedentes por intimidación en enero del 2015, por causar daños en casa de sus abuelos, con los que vivía, en septiembre del 2017, y el pasado julio fue detenido por ir bebido.

