Los días avanzan sin fichajes

f. r. otero | ponferrada

Decía hace años un anuncio de una cerveza «El Águila, siempre igual», y ese eslogan valdría para encabezar esta información en los dos primeros tercios de este mes sobre el capítulo de incorporaciones de la Deportiva, más allá de la llegada de Mandaluniz. Varios de los nombres que han ido apareciendo en los últimos días por interés del conjunto blanquiazul, han ido perdiendo peso por motivos varios: futbolistas que no ven atractivo pelear por la permanencia, la oferta económica, clubes que no quieren cederle a la SDP a determinados jugadores u otros que esperan a última hora para encontrar un mejor destino de cara a lo que queda de competición. A este paso o llegan todos juntos o no llegan los necesarios para reforzar el plantel numéricamente y con la calidad que es necesario.

Tras el entrenamiento de ayer fue Juan Carlos Menudo el encargado de ponerse delante del micrófono para hablar del complicado jardín en el que se ha vuelto a meter el equipo tras las derrotas sumadas ante el San Sebastián de los Reyes y contra el Racing: «Las circunstancias no son las esperadas a principios de temporada y tenemos que dar un paso al frente y ser responsables con lo que estamos haciendo. Debemos sacar el encuentro de este domingo por lo civil o por lo criminal. En los dos últimos partidos parecía que iba a llegar el segundo cuando nos adelantamos en el marcador, pero ante el equipo madrileño el error que nos costó el empate, nos hundió, mientras que en Ferrol dimos un paso atrás después del 1-1».

La llegada de un equipo en un muy buen momento como es el Real Madrid Castilla es lo de menos ahora mismo para el centrocampista andaluz: «Viniese quien viniese, debemos afrontarlo como una final. Con este frenazo no cabe otra posibilidad que ganar. Estamos casi hasta cansados nosotros mismos de las palabras. Tenemos que demostrarlo en el campo. Esta afición no se merece que el equipo esté donde está».

Por último, Menudo habló de las metas de forma realista: «No voy a ser yo el que vaya a cambiar los objetivos del equipo, pero a corto plazo el objetivo es ganar al Madrid, porque el asunto se ha complicado un poco. No podemos mirar para arriba cuando la cosa por abajo se esta calentando mucho».

Ayer ya entrenó Yuri, ausente en el trabajo del miércoles con permiso del club.