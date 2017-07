Diego Merino entrenará al Astorga

daniel garcía | león

El Astorga ya tiene nuevo inquilino para el banquillo. Diego Merino, técnico procedente del Extremadura, llevará las riendas del club maragato la próxima temporada relevando a Miguel Ángel Miñambres. Una campaña que estrenará el convenio de colaboración entre el Astorga y la Cultural por el que ambas entidades caminarán juntas en lo deportivo, en lo económico y en lo institucional. Felipe Llamazares y Sagrario González, como representantes de la Cultural y del Atlético Astorga presentaron ayer oficialmente este nuevo convenio en La Eragudina.

Felipe Llamazares dio a conocer los entresijos de este acuerdo. La Cultural apoyará al Atlético Astorga en materia deportiva, con la incorporación de nuevos jugadores. También en materia económica con una inyección económica a las arcas del Astorga que no se precisó y además con un descuento para los aficionados del equipo maragato en el abono de la Cultural, que será el mismo que el de los antiguos socios culturalistas. En el acto también se presentó la campaña de socios del Astorga y anunciaron que se mantendrán los mismos precios de la temporada pasada.

Llamazares quiso hacer hincapié en que el acuerdo no está cerrado por completo: «Es un acuerdo vivo, que se irá conformando a lo largo de la temporada».

El acto también sirvió para la presentación del nuevo técnico, Diego Merino, que viene procedente del Extremadura, equipo en el que fue cesado antes de acabar la temporada. El nuevo entrenador maragato destacó el estilo de juego que quiere aplicar en su equipo: «Quiero que sea un equipo del que el aficionado se sienta orgulloso, con un buen juego ofensivo, que sea capaz de dar respuesta a las diferentes situaciones que nos proponga el juego, porque de esa manera conseguiremos un equipo competitivo».

La presidenta del Astorga, por tora parte, aclaró la situación del resto de la primera plantilla. Los jugadores Emilio ,Jorge, Marcos, Talanilla, Diego Peláez y Roberto Puente han renovado su relación con el plantel astorgano. Por el contrario, Cris, Conde, Isma, Pablo e Iván no cuentan para el Astorga, y no se pondrán a las órdenes de Diego Merino. Por su parte, Javi Amor, Kike y Marco ya se habían comprometido con otros equipos antes del anuncio de dicho acuerdo, por lo que fue imposible alargar su vinculación. Una situación especial es la de Juan, recientemente operado y que no se sabe si podrá continuar o no la próxima temporada. Vallejo, Víctor y Franco tuvieron la oferta de renovación pero no aceptaron

Con esta situación, el nuevo entrenador Diego Merino contará de momento con seis jugadores en la primera plantilla para el primer entrenamiento de la pretemporada, que será entre el 17 y 19 de julio. También se ha confirmado un amistoso a domicilio contra el Atlético Bembibre el próximo 29 de julio.