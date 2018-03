Dino Slavic llega a León para entrenar con el Abanca Ademar

El guardameta croata Dino Slavic entrena desde este lunes con el Abanca Ademar. El jugador, que en la actualidad milita en el RK Umag de Croacia, podría ser una de las opciones que baraja el club para sustituir a Vladimir Cupara, que la próxima temporada se marchará al KS Vive Tauron Kielce de Polonia. A sus 25 años es uno de los porteros con mayor proyección a nivel europeo. "Me encuentro feliz de estar aquí en León, porque todo el mundo sabe que el Ademar, junto al Barcelona, es uno de los mejores equipos de España", señala.

Slavic entrenará con la plantilla marista hasta el próximo jueves y luego regresará para acabar la temporada con su club. "Me encantaría jugar en el Ademar el próximo año, para eso estoy aquí, quiero hacerlo bien y demostrar que puedo aportar cosas a un equipo acostumbrado a hacer grandes actuaciones en Europa", dice. "La experiencia es muy bonita, todo el mundo en Croacia me animó a venir, no dudé un segundo, estoy feliz".

Cuatro días para ganarse el favor de Rafa Guijosa, que tendrá mucho que decir a la hora de contar con Dino Slavic de cara a la 2018-2019, y también de la directiva, que será finalmente la que inicie las negociaciones para ficharlo si finalmente obtiene el sí del entrenador. El que no tiene dudas es el portero croata, al que le encantaría formar parte de la plantilla del Abanca Ademar.

Acompañado en todo momento por Cupara, el croata realizó esta mañana su primera sesión de entrenamiento con el equipo, que ya prepara a conciencia la cita de este miércoles, a partir de las 20.30 horas en el Palacio de Deportes, contra el Puerto Sagunto. Los valencianos ocupan la penúltima plaza de la Liga Asobal, pero los de Guijosa no se fían y saldrán "al cien por cien" para tratar de sumar los dos puntos, como asegura Fede Vieyra. "La segunda plaza está cerca, pero aún nos quedan varias finales para asegurarla. Testigo de excepción del partido será Dino Slavic, que comprobará de primera mano cómo juega el equipo que puede ser su próximo destino la temporada que viene.