Doce días de Navidad

He tardado una semana entera en intentar aprenderme de memoria el villancico 'The 12 days of Christmas', así que no he podido deleitarme todo lo que hubiera querido con la patada del United en el trasero de Mourinho. El día que lo echaron yo aún estaba atascado en la tercera estrofa y no había tiempo que perder para llegar a tiempo a la cantata del club de excursionistas urbanos del que formo parte. Aun así, he fracasado estrepitosamente.

A partir de la séptima estrofa, hay doce, ya no sé lo que me digo y mezclo todo en un sin ton ni son cuyo resultado es un verdadero despropósito. Un sinsentido de danzarines y señores que fuman pipa que confundo con otros que tocan la gaita. O señoras con perdices en un peral con cinco anillos de oro y gallinas francesas. Una locura. Integrarse así es imposible. Saber decir Merry Christmas debería ser suficiente. Lástima que el puritano Oliver Cromwell no se saliera con la suya y su abolición de prohibir cantar villancicos no acabara cuajando. Me hubiera ahorrado un ridículo cuatro siglos después. No sean duros. O no sin escuchar el villancico de marras.

Sepan o no cantar, los jugadores del Liverpool se comerá el pudin de Navidad como líder en solitario. A un partido de dar por acabada la primera vuelta esto son buenas noticias porque, a sabiendas que el City de Pep tampoco va a aflojar, queda garantizado que habrá Premier hasta el final. Jürgen Kloop, el entrenador de los 'reds', ya se atreve incluso a pronosticar que van a ser necesarios 105 puntos para ser campeón. Esto quiere decir ganarlo todo y convierte en decisivo el City-Liverpool que está a la vuelta de la esquina, el 3 de enero. Lo verdaderamente espectacular del Liverpool es que no encaja un gol mal que lo maten. Lleva siete en contra en toda la temporada. Solo el Chelsea de Mourinho había alcanzado una marca tan colosal. Claro que con el alemán las cosas se consiguen jugando al fútbol y riendo, y con el portugués bostezaban las hormigas y todo el mundo parecía necesitar un laxante.

Atracón de fútbol navideño

Se abre en unos días la ventana de fichajes de enero. Los rumores se amontonan en las páginas web especializadas, en los tabloides y en los noticiarios. Que si aquel o el de más allá. No voy a marearles con el listado de supuestos jugadores que ya están comprando billetes para incorporarse a la Premier. Espero, por el bien de los lectores barcelonistas, que con suerte se venga a Inglaterra algún maniquí de los que tiene el Barça como adorno del primer equipo.

Antes de todo eso toca el gran atracón de fútbol propio de estas fiestas en Inglaterra. En 11 días cuatro jornadas de liga! En esta isla, como en Europa, es durante estos días que habrá mucha gente con tiempo libre y también familias y amigos reunidos. Pero aquí lo que habrá también es el entretenimiento que ofrece el espectáculo del fútbol para hacer más llevaderas y divertidas las vacaciones. Los equipos ingleses hace mucho tiempo que dejaron de ser los mejores. Pero su Liga sí lo es. Y lo que cuesta de creer es que en otros sitios cueste tanto aprender lo básico y se siga suspendiendo el campeonato desde Navidad hasta Reyes. Holgazanes!

Como en el villancico con el que empezamos, 'The 12 days of Christmas', aquí casi cada día el fútbol va a regalar algo a sus seguidores mientras dure la Navidad. No está mal. Vale la pena que lo intente de nuevo en señal de agradecimiento. Allá voy: "On the first day of Christmas my true love sent to me a partridge in a pear tree".