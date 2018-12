Doncic logra con 32 puntos su mejor marca de puntuación en la NBA

Una vez más, el alero novato esloveno Luka Doncic brilló en el juego ofensivo de los Mavericks al aportar 32 puntos, su mejor marca como profesional, pero al final perdieron 125 a 121 ante Los Ángeles Clippers y no pudo evitar la cuarta derrota consecutiva del equipo de Dallas que ya tiene la marca de 15-15 y han bajado al cuarto lugar de la División Suroeste.

Doncic jugó 31 minutos en los que anotó 10 de 20 tiros de campo, incluidos 3 de 6 triples, además de acertar 9 de 13 desde la línea de personal. El exjugador del Real Madrid también tuvo presencia dentro de la pintura con cuatro rebotes ofensivos, repartió cinco asistencias, recuperó cuatro balones y perdió otros cuatro.

Mavs fought back in the fourth quarter but fall to the Clippers 121-125. Luka ends with a season-high 32 points and @jjbareapr had 19 pts & 8 assists off the bench. #MFFL pic.twitter.com/UgL8B82hbf