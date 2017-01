... Y dos caballeros fuera de la pista

ROGER FEDERER: «No hay empate en el tenis pero lo hubiera aceptado»

«Pega a la bola, no juegues contra tu rival. Se libre en tu cabeza, en tus tiros, y ve por ellos», relató. «Este era el primer Grand Slam de Ivan (Ljubicic) como entrenador o jugador. Estaba nervioso todo el día y tuve que calmarle», sentenció Federer.

El suizo Roger Federer lució su mejor sentido irónico, cuando tras abrazar su quinto título del Abierto de Australia y lograr el 18 del Grand Slam comentó sobre si mismo: «un hombre mayor que puede alcanzar los 20 grandes».

«Este está solo», comentó en tono jocoso respecto a su distancia sobre el resto de los rivales que le persiguen en el Grand Slam: Rafael Nadal y Pete Sampras, con 14 ‘majors’ cada uno, seguidos de Novak Djokovic, con 12.

Aunque luego, sin asegurar nada sobre el futuro, y en el mismo tono de gracia dijo: «Uno nunca sabe, no soy ningún jovencito», comentó el suizo, tras convertirse en el campeón de Grand Slam más veterano de los últimos 45 años.

«Felicito a Rafa, este increíble competidor, por su regreso increíble», finalizó el tenista de Basilea.

«No hay empate en el tenis, pero yo lo hubiera aceptado orgulloso con Rafa», dijo Federer, quien a continuación recalcó: «Rafa también se merecía ganar aquí. Rafa ha sido definitivamente muy especial en mi carrera. Creo que me ha hecho mejor jugador», dijo sobre el español. «El y un par de jugadores más lo han hecho por mí, porque el nivel de su juego me ha hecho subir. El juego de Rafa es complicado, lo digo claramente, Mi último gran desafío es siempre jugar contra él. Definitivamente es muy especial», añadió.

«Me dije, ganar a Rafa será súper especial y muy dulce, porque no le había vencido en una final del Grand Slam desde hace ‘muuuucho’ mucho tiempo. La última fue en Wimbledon 2007, en cinco sets. Ahora he sido yo».

«No resté bien en el cuarto set, él jugó sacando al cuerpo. Entonces me dije a mi mismo, que si tenía que perder este partido sería atacando», señaló sobre su mentalidad ofensiva.

«Me dije a mi mismo, juega libre. Eso es lo que discutí con Ivan y Severin (sus entrenadores) antes de los encuentro».

RAFA NADAL: «Roger Federer se merecía este título más que yo»

«Roger Federer se merecía más este título que yo», dijo Rafael Nadal tras caer ante el suizo en la final del Abierto de Australia, en un épico encuentro. «Felicidades a Roger, me siento muy feliz por tí, después de tanto tiempo fuera, has trabajado mucho», señaló el español en la entrega de premios. «He tenido un gran mes aquí, participando en Brisbane, en el Fast4 de Sidey y he disfrutado de este fantástico país y de estos grandes aficionado, que apoyan y hacen de esto algo inolvidable, y están en mi corazón», señaló.

«Hacia mucho tiempo que no podía competir al máximo nivel, y este ha sido un gran partido, probablemente Roger lo ha merecido más que yo», dijo el zurdo de Manacor.

«Solo me queda seguir intentándolo, y seguir luchando durante toda la sesión, para tener un gran año y volver aquí», dijo Rafa mirando el trofeo de campeón, «tenerlo aquí tan cerca... pero intentaré trabajar más para ganarlo de nuevo», aseguró.

Rafael Nadal destacó clave la agresividad del suizo Roger Federer en su triunfo en la final, y sobre su propio juego admitió que él había jugado «en el alambre» con su saque, especialmente en el quinto set, y cuando se está en esa posición, «lo normal es caerse»

«He jugado en el alambre en todos los saques que he hecho», dijo Nadal sobre el quinto y definitivo set, «y cuando uno juega en el alambre, lo normal es caerse», comentó, «aunque mentalmente había aguantado y he luchado hasta la conclusión, al final no ha podido ser, y uno tiene que aceptar las cosas como vienen».

«He fallado una derecha, he dudado si tirarla paralela o cruzada, la he tirado cruzada, y al final ha tocado la cinta y se ha ido afuera», dijo sobre la jugada clave del quinto set, cuando tuvo punto de 4-2.

«Si nos ponemos a pesar en cosas así, uno no dormiría ningún día. ¿Me lo puedo recriminar?, al final el partido es más largo que todo esto. Uno no puede estar comiéndose la cabeza si me lo puedo recriminar o no», comentó.

«Ha sido un partido igualado, pudo haber ganado cualquiera, pero hoy no me tocaba a mi», dijo Nadal. «Así que, felicitarle. He jugado a un nivel alto».