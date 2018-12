Dos caminos para Benito

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Los nubarrones en el futuro de Miguel Ángel Benito que hasta hace unos días parecían abocar al ciclista leonés de 25 años al adiós al pelotón profesional por falta de ofertas serias y seguras tras no renovar con el Caja Rural parecen tornarse ahora en claros. La opción con continuar en la élite se le ha presentado e la mano de dos proyectos que le han devuelto la ilusión y que estos días estudia con cuidado con el fin de que alguno pueda convertirse en el destino, al menos para el 2019, de un corredor de calidad, todoterreno y al que las lesiones en los últimos años han cortado su progresión y presencia en las carreras.

Aunque todo dependerá de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo las dos opciones de seguir compitiendo como profesional parece que pueden seducir a Miguel Ángel Benito que tras la decisión del Caja Rural de no renovarle hace unas semanas se encontraba con que muchas puertas se le cerraban al estar ya el pescado bastante vendido para la próxima campaña.

El hecho de no haber corrido mucho este último año también era un lastre con el que ha tenido que lidiar el ciclista para el que al menos dos puertas en cuanto a posibles destinos se le abrían. La negociación está ya sobre la mesa. Y también la toma de contacto entre ambas partes. En los dos casos esas opciones pasan por escuadras foráneas, algo que seduce al ciclista aunque también está analizando la opción de salir de España a residir aunque sea al menos por un año.

«La situación a día de hoy es compleja pero no tanto como días atrás. Mi intención es seguir en el pelotón profesional pero no a cualquier precio. Sé que a día de hoy y con las plantillas casi perfiladas en todos los equipos la posibilidad de que me fichen es completa. Pero también que en estas dos oportunidades he visto la posibilidad de seguir en activo» apunta un Miguel Ángel que con 25 años aún tiene un camino por delante importante. «Lo que quiero hacer en 2019 si al final alguna de esas opciones llega a buen puerto es poder demostrarme que sigo siendo el mismo y que puedo dar guerra. Por desgracia al menos no creo que sea en un equipo español por ahora aunque el futuro dirá».