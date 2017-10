«Dos errores nos han costado los tres puntos»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

El centrocampista catalán de la Cultural volvió a ser uno de los más destacados del equipo, sin duda el que más propuso a la hora de crear acciones ofensivas . Y eso a pesar de que a lo largo de los 90 minutos fue objeto de un férreo marcaje por parte del plantel sportinguista sabedor de que si a Señé le llegaba el balón las opciones de peligro de los locales serían más relevantes.

—Ha sido el Sporting el primer equipo que gana en el Reino en Liga. Y eso a pesar de que la Cultural intentó que la situación fuera la contraria.

—No todos los partidos vamos a ganarlos como hasta ahora o en su caso sacar algún punto como hemos hecho en el Reino de León y también en encuentros como visitantes. Esta categoría es muy exigente con equipos con mucho oficio y potencial que sin duda alguna nos harán sufrir. Nos va a costar ganar los partidos sobretodo cuando los equipos se encierran como ha sido el caso del Sporting que a pesar de no ser superior a nosotros y de que especialmente en la primera parte se dedicó a defender se llevó, merced a dos acciones puntuales, los tres puntos. Nosotros merecimos más porque dominamos la primera parte a pesar de que el Sporting se encerró cortando muchas vías de aproximación con peligro a su área, tal vez en los últimos minutos de esa primera parte nos costó algo más pero en esos 45 minutos demostramos que la iniciativa y la propuesta más ambiciosa era la nuestra. En la segunda nos ha costado algo entrar en el partido y en dos errores hemos encajado dos goles que nos han pesado mucho y que al final han decantado el partido a su favor.

—El Sporting y su entrenador Paco Herrera, lo tenían claro. Una de las claves era evitar que te llegaran balones. Para eso siempre has tenido a un jugador como si fuera tu sombre.

—Puede ser que me hayan hecho un marcaje algo especial, en este caso un poco más individual que llevó a que en el campo me costara algo más recibir el balón. Pero eso no creo que nos haya afectado mucho porque en el equipo tiene las suficientes armas para crear peligro si no es a través de mí.

—El primer gol llegó en una acción a balón parado, un gol que posiblemente haya sido el detonante del resultado final.

—Creo que es algo que hemos hablado en las últimas semanas ,que no nos pueden hacer goles de estrategia, que hay que ser fuertes en este apartado porque muchos equipos aprovechan esas acciones para hacer daño. Y mira que por desgracia hoy ha sido el caso con el primer gol que nos hizo mucho daño. Por eso nos fastidia tanto ya que lo hemos hablado en estas semanas y trabajamos para que no ocurriera. Pero el Sporting es un equipo con mucho oficio que supo aprovechar ese fallo para marcar el 1-0 y con ello ponernos muy cuesta arriba el encuentro.

—¿Cómo has visto al Sporting de Gijón?

—Ha sido un equipo que se ha encerrado atrás, que nos ha cerrado los espacios, especialmente en la primera parte y luego en la segunda se han encontrado con esos dos goles por los que no habían hecho méritos y que no hemos podido enjugar. Se han llevado los tres puntos pero creo que no los han merecido.

—La falta de profundidad, ¿ha sido un debe de la Cultural?

—Nos ha faltado en el día de hoy algo de verticalidad. El rival ha cerrado mucho los espacios por dentro y tal vez nos hemos centrado en llevar mucho el balón por dentro cuando a lo mejor por las bandas nos hubiera ido mejor la situación. Pero hay no ha podido ser.