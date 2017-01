Dos estilos por una plaza

efe | madrid

Los octavos de final de la Copa del Rey proponen un duelo de estilos entre Las Palmas y Atlético de Madrid, enfrentados hoy martes (21.15) en el partido de ida en el estadio de Gran Canaria, 90 minutos que marcan el camino hacia el duelo de vuelta en el Vicente Calderón y, quizá, mas de media clasificación. No hay duda de que es un partido clave en la eliminatoria. Así lo perciben los dos equipos en su vuelta a la competición tras las vacaciones navideñas y antes de un choque entre dos formas distintas de buscar el billete a los cuartos de final, que quedará definido entre uno de los dos en una semana justa, del 3 al 10 de enero.

La posesión de balón es una prioridad para Las Palmas, pero no lo es tanto para el Atlético. Es un aspecto importante en el choque entre los dos, pero no determinante, como ya demostró el último precedente entre los dos conjuntos, el 17 de diciembre en la Liga, con el balón del equipo canario y el triunfo 1-0 de los rojiblancos. El Atlético, sin renunciar a la pelota, da la misma o más relevancia a otros aspectos, como la ocupación de los espacios, la presión, la intensidad, la concentración y el dominio de las dos áreas; puntos esenciales a lo largo de los últimos cinco años en el equipo y que rebusca ahora para recuperar toda su firmeza anterior.

No la ha tenido en los últimos dos meses de competición. Entre noviembre y diciembre, sólo ha ganado seis de sus once encuentros, con 18 goles a favor concentrados en seis de sus partidos. En los cinco restantes no vio portería; el resultado, cuatro derrotas -tres en la Liga- y un empate, además de una desventaja de nueve puntos, con un partido más, respecto al liderato de la Liga.

Mientras, mantiene sus dudas, a pesar de terminar 2016 con dos victorias seguidas, una en la Liga contra Las Palmas y una en Copa del Rey ante el Guijuelo (4-1), y anhela los goles, indispensables para el equipo, de los franceses Antoine Griezmann y Kevin Gameiro, ambos en su peor racha de la temporada: 483 y 388 minutos, respectivamente. Son ya cinco encuentros en el caso de los dos.

Por otra parte, Diego Pablo Simeone ha comenzado 2017 zanjando dudas. El entrenador del Atlético de Madrid explicó en su primera comparecencia del año que tiene una «energía enorme» y una «ilusión grandísima para todo lo que se viene» y asetguró que seguirá en el club al menos hasta el 2018. «Tengo contrato por un año más y evidentemente tanto los futbolistas como los hinchas me van a tener que seguir sosteniendo o soportando; una de las dos cosas».