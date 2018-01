Dos leonesas en la corte del Principado

roberto arias | león

Yolanda Chamorro Rodríguez (León, 1993) y Ángela Mera Alonso (León, 1999) son dos jugadoras leonesas que integran la plantilla del Real Oviedo, equipo que anexionó al Oviedo Moderno.

Ambas iniciaron su andadura en los equipos leoneses de base, para dar el salto posteriormente a la escuadra azulona.

Yoli fue la primera en emprender su viaje a la capital del Principado, logrando el ascenso a la 1.ª División, categoría en la que militó dos temporadas. Tras consumarse el descenso del conjunto asturiano la pasada campaña acarició su regreso, pero no pudo superar al representante tinerfeño en la fase de ascenso. Esta campaña marcha en la segunda posición del grupo 1 de la Segunda División, sólo superado por el Deportivo a falta de once jornadas para que concluya la competición regular.

Yoli asegura «aunque mi fichaje por el Oviedo Moderno, ahora Real Oviedo, fue un poco por casualidad al tener que desplazarme a la capital asturiana por estudios, fue lo mejor que me pudo pasar en el aspecto futbolístico. En sus filas conocí la Primera División, la mayor ilusión para un deportista, siendo la mejor experiencia que he vivido en el mundo del fútbol, algo que espero poder volver a disfrutar alguna vez más en mi carrera deportiva».

Ángela fue la segunda en llegar, y lo hizo con el inicio de la temporada actual, equipo al que llegó tras sus destacadas actuaciones en el Deportivo Femenino Trobajo, «mi fichaje por el Real Oviedo ha sido algo muy importante para mí en el plano deportivo. El fútbol para mí lo es todo y llegar a un club como el Real Oviedo es un reto muy importante. El que tuviera que desplazarme a Oviedo para cursar mis estudios resultó decisivo».

Yoli, aunque vive un gran momento deportivo con la entidad azulona echa de menos la Primera División, «es normal que añore la máxima categoría nacional del fútbol femenino, y más con la fuerza que empieza a tomar este deporte en el mundo femenino. Es algo que me encantaría poder disfrutarlo y vivirlo de nuevo porque será de otra forma, más profesional, con más medios y con más ayudas, algo que este deporte merecía».

Ángela no sabe todavía lo que es la Primera División, pero su ilusión es llegar a conseguirlo, «mi prioridad es asentarme en el Real Oviedo y seguir creciendo para llegar al primer equipo. Sin consigo todo esto no renunció a jugar algún día en la Primera División que debe ser una auténtica pasada».

La temporada pasada Yoli rozó de nuevo el ascenso, aunque no pudo ser, «cada año está más complicado conseguir el ascenso porque los equipos se refuerzan. La temporada pasada estuvimos a un paso de conseguirlo y este año lo intentaremos de nuevo», mientras Ángela no sabe todavía lo que es un ascenso o jugar una fase para meterse en la máxima categoría, «espero que mi club consiga volver a disputar una fase de ascenso a Primera División esta temporada y que yo pueda contribuir a ello. Sería hacer realidad un nuevo sueño».

El buen hacer de Yoli y su respaldo dentro del equipo hacen que sea una de sus capitanas, «sí, me nombraron una de las capitanas del equipo, lo que no deja de ser una responsabilidad, pero estoy muy orgullosa de ello».

Ángela está luchando por hacerse con un sitio en la primera plantilla de la entidad, «me gustaría mucho conseguir mi ascenso a la primera plantilla del club, algo que es muy duro porque hay mucha competencia en los dos equipos de la entidad».

Yoli apenas encuentra diferencias entre el Oviedo Moderno y el Real Oviedo, «la mayor diferencia es que entramos en una estructura de un club profesional que arrastra además una mayor masa social. Aunque en el Oviedo Moderno ya teníamos mucha afición, ahora tenemos algo más bajo esta nueva denominación».

Para Yoli compatibilizar los estudios con el deporte no está siendo algo imposible, «es complicado porque hay que tomar decisiones a veces entre una cosa y otra, pero lo importante es ser constante y tratar de no dejar ninguna opción de lado», mientras Ángela asegura, «estoy estudiando Económicas y la carrera en sí no me está resultando complicada. Además, cuento con unos horarios que los puedo compaginar muy bien con los entrenamientos, lo que facilita que pueda compaginar los estudios con la práctica del fútbol».

Yoli asegura que la presencia de Ángela fue una sorpresa agradable, «me alegré mucho cuando me enteré de su fichaje. Es una gran jugadora y aquí podrá demostrarlo» mientras para Ángela la presencia y ayuda de Yoli están facilitando su incorporación a la disciplina azulona, «la presencia de Yoli me está ayudando mucho a integrarme en el equipo porque tener otra compañera leonesa en el Real Oviedo siempre ayuda y más si es como Yoli». Ambas jugadoras son ya presente y futuro del Real Oviedo.