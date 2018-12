Los dos mejores, frente a frente por el liderato

OTERO CONDE | PONFERRADA

Con 14 jugadores del primer equipo, uno de ellos que aún no ha debutado en Liga, la SD Ponferradina acude al último partido del año para jugarse el liderato ante el CF Fuenlabrada (12.00 horas en el estadio Fernando Torres), uno de los principales aspirantes al primer puesto y al ascenso. Posiblemente el de este mediodía -último partido del 2018 para ambos- sea el mejor duelo que se pueda ver en toda la jornada en esta categoría. Mide a los dos primeros clasificados, que se van a disputar irse de vacaciones en lo más alto de la clasificación. Ambos han ocupado ya la primera plaza en la Liga, aunque el conjunto berciano lo ha hecho en muchas más ocasiones.

«El Fuenlabrada está muy bien trabajado tácticamente y tiene jugadores con mucha experiencia. Va a ser un partido muy difícil y tendremos que hacer las cosas muy bien»,

Aun con las bajas existentes, Bolo no se arruga: «Vamos a ir a intentar ganar el partido».

Como ya se veía venir tras el entrenamiento del jueves, Isi se cae de la convocatoria por problemas físicos. Siguen lesionados Gazzaniga y Jon García y cumplirán partido de sanción tanto Ríos Reina como Zabaco. Los dos que podía ocupar el puesto del sevillano en el lateral izquierdo, el único que no tiene dos futbolistas en la plantilla, no podrán jugar. Así que Bolo podría adaptar en esa demarcación a Matthieu, a Son o a Yacouba Diori. Parece que entre esos tres estarán los ocupantes de los dos laterales. El nigerino también podría tener un lugar como central, aunque las pistas parecen indicar más que será Saúl Crespo el que retrase su posición y que en el centro del campo Fran Carnicer entre por él. Con Jorge García casi fijo, Pablo Espina, David Grande y Dani Pichín se jugarían dos puestos en la línea de tres que estaría por detrás de Yuri, siempre que el preparador mantenga en 4-2-3-1 de las últimas jornadas, aunque no se descarta el 4-1-4-1.

La lista de bajas, en este caso por decisión técnica, la completa Luisma Villa.

Lo dice todo

La ausencia de Luisma Villa de la convocatoria indica claramente que el cántabro será el futbolista que salga para hacer un hueco al recién llegado Kaxe. Y la verdad es que se esperaba. Villa, llegado de la mano de Bolo a finales de julio, se consideraba casi como la extensión del técnico en el terreno de juego y se tenían muchas esperanzas puestas en él. El técnico lo había entrenado en su anterior equipo. Incluso dejó buenas vibraciones en lo que pudo jugar en pretemporada. Pero las lesiones le han lastrado desde la misma. Y cuando estaba listo, recayó. Luego ya le ha costado subirse a un tren en marcha. Debutó ante el San Sebastián de los Reyes, pero sus apariciones en el equipo han sido escasas y poco relevantes. Sólo fue dos veces titular, ambas fuera de casa y el equipo no ganó ninguno de esos choques. Ha sumado 231 minutos. Aunque probablemente si otros acontecimientos no hubiesen ocurrido como se han dado (lesiones), la de Villa no hubiera sido la primera baja, como se presume que va a ser. Bolo no quiso decirlo ayer explícitamente, pero dejarle fuera con tantas ausencias y después de revelar que al interesado ya se le había comunicado la decisión del club, lo dice todo.